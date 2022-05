Gerry Scotti, l’amicizia con Maria De Filippi: “Lei non si lascia andare a espressioni d’affetto”

Tra Gerry Scotti e Maria De Filippi c’è un’amicizia che dura da tanti anni ma il conduttore svela che lei non si lascia andare a manifestazioni di stima e di affetto. Tra i due conduttori, così complici nelle serate di Tu si que vales, solo due messaggi all’anno. Evidentemente sono i messaggi di auguri che si inviano a tutti. Maria De Filippi è ancora più freddina di quanto appare in tv e Gerry Scotti lo confida in un’intervista a Fanpage. Racconta di una stima reciproca tra loro due, questo è ovvio, anche di una frequentazione speciale ma lei è di poche parole, soprattutto quello d’affetto. Si vogliono però un gran bene, di questo ne è certo. Contento ancora e sempre anche della giuria di T u si que vales, sempre la stessa e con una alchimia magica con tutte personalità molto diverse tra loro.

Gerry Scotti ha da dire qualcosa anche ad Amadeus

Se a Maria De Filippi perdona la freddezza, ad Amadeus concede un’altra possibilità, perché lo dice chiaramente che vorrebbe essere invitato al festival di Sanremo. Il quarto Sanremo consecutivo per Amadeus, magari sarà la volta buona per Scotti: “Nelle tre edizioni del Festival di Sanremo ‘i ragazzi di via Massena’ – si riferisce alla sede di Radio Deejay – ci sono passati tutti e manco solo io. Sarà preoccupazione di Amadeus invitarmi alla prossima occasione per porre riparo all’errore” lo dice ridendo ma dice la verità.

E prosegue: “Scherzi a parte, al Festival non potrei andare come co-conduttore o conduttore perché le stagioni televisive non coincidono mai con i miei impegni. Se avessi il carrozzone da gestire non potrei farlo e Mediaset dovrebbe darmi un anno sabbatico per riuscire a organizzare il Festival. Non avrei problemi invece a strappare un permesso per andare come ospite” più di così non potrebbe dire.