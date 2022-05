L’addio di Stefano De Martino e Caterina Balivo a Guido Lembo è pieno di dolore

Capri piange per la morte di Guido Lembo ma lo fanno anche i tanti artisti, personaggi famosi che conoscevano bene Guido che aveva creato il locale “Anema e Core”. L’addio a Guido Lembo arriva anche da Stefano De Martino e Caterina Balivo, è un vero dolore perché conoscevano bene il famoso chansonnier. In estate si ritrovavano tutti nella Taverna dei vip, tutti insieme quando volevano trascorrere una serata divertente. Ha lasciato un vuoto nella vita mondana dell’isola, era conosciuto in tutto il mondo ma per alcuni era ben più di un personaggio famoso. Caterina Balivo non riesce a credere che sia vero, Stefano De Martino ha manifestato il suo dolore con un cuore spezzato ma sono tanti i vip che a Capri non avranno più la stessa estate.

L’addio di Caterina Balivo a Guido Lembo

“Non ci credo Guido, ti sia lieve la erra. Perdo un amico e tutti noi perdiamo un artista che ha fatto divertire, ballare e innamorare persone da ogni pare del mondo nella sua isola” poi la Balivo si è rivolta al figlio di Guido: “Abbraccio forte te Gianluigi, sii forte per mamma e tua sorella”. La conduttrice li ha avuti insieme, padre e figlio nel suo Vieni da me. Oggi continua a pensare alla sua morte ma tra le lacrime e l’affetto che li legava rivela che ogni volta che va via una persona pensa a quanto sia bella la vita, quanto sia importante viverla davvero, fino in fondo.

I funerali di Guido Lembo ci saranno domano nella chiesa di Santo Stefano di Capri alle 12. Peppino di Capri ha scritto: “Ciao Guido, con la tua forza hai regalato a noi tutti momenti di gioia e di felicità. Tu hai saputo mantenere alto il successo della vita caprese degli ultimi decenni ed io girando il mondo ne ero orgoglioso. Grazie Guido, porterò sempre nel mio cuore la tua simpatia, il tuo sorriso…”.

Andrea Sannino lo ricorda così: “Hai fatto scuola! Sei stato un esempio da seguire per chiunque avesse un pubblico da far divertire, perché come ci riuscivi tu, ci riescono in pochi. È stato un grande onore conoscerti ed essere tuo amico. Un abbraccio al mio amico Gianluigi, a tutta la famiglia Lembo e alla tua meravigliosa Capri che oggi ti piange con dolore ma che da domani ti ricorderà e ti ringrazierà …per sempre. Addio”.