Andrea Bocelli, gli ultimi giorni di vita della mamma: “Non c’era più speranza”

E’ una lunga malattia che ha portato via la madre di Andrea Bocelli. A dare l’annuncio della morte di Edi Aringhieri era stato lo staff dell’artista, oggi è Andrea Bocelli a ricordare la mamma, a raccontare come sta lui ma anche l’ultimo giorno vissuto con lei. E’ al Corriere della Sera che il tenore confida della malattia che l’ha consumata piano piano in questi ultimi anni. Confida che è abbastanza sereno ma il dolore è inevitabile. La mamma di Andrea Bocelli è morta venerdì scorso ma era un momento che purtroppo i suoi cari attendevano, non avevano più speranze, il corpo stava cedendo nonostante avessero fatto ovviamente tutto il possibile. Il suo racconto è vero fino al raccontare la sofferenza della madre; è sicuro che lei abbia solo lasciato un corpo che ormai la faceva soltanto penare. La porta nel cuore, certo che un giorno si incontreranno di nuovo.

La madre di Andrea Bocelli soffriva da tempo

“Sono abbastanza sereno. Mia mamma se ne è andata piano piano, negli ultimi anni, non senza dolore e sconcerto in coloro che l’hanno amata” sono le prime parole di Bocelli dopo la morte della madre.

“Purtroppo, venerdì è stato solo l’ultimo atto di un processo che l’ha allontanata lentamente, funestata da tante patologie che l’hanno via via svuotata dei suoi contenuti, contenuti che erano preziosi. Ultimamente, non c’era più margine di speranza che potesse migliorare – confida il tenore – Abbiamo fatto il possibile per farla stare bene, fino a quando il corpo ha ceduto”.

Edi lascia un vuoto che non sarà possibile colmare ma Bocelli riflette: “Penso che mia mamma abbia lasciato un corpo che ormai la faceva soltanto penare. Sarebbe egoistico, accanirsi nel tentativo di prolungare forzatamente un percorso esistenziale giunto al suo termine – poi conclude – Siamo tutti pellegrini, di passaggio in questo pianeta. Confido ci ritroveremo, un giorno. Nel frattempo, porto mia madre nel cuore”.