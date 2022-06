Mara Venier mostra le prove di Una voce per Padre Pio

Anche quest’anno è ancora una volta Mara Venier a condurre l’evento Una voce per Padre Pio, è ancora lei la madrina emozionata nel tornare nel paese natale del santo e accogliere tutti gli ospiti della serata. Mara Venier è a Pietrelcina già da ieri, è partita subito dopo avere partecipato al concerto di Gigi D’Alessio a Napoli, in Piazza del Plebiscito. Per lei è ancora forte l’emozione dopo la prima conduzione dello scorso anno. A lasciarle il posto è stato Carlo Conti e l’edizione del 2021 è stata per la conduttrice molto forte. L’abbiamo vista pregare in quei luoghi in cui la speranza e la rinascita erano e sono le richieste principali. Torna l’evento, torna Mara Venier, che sui social ha già mostrato parte delle prove con i suoi ospiti, alcuni dei suoi cari amici.

Mara Venier conduce Una voce per Padre Pio

Tanti gli ospiti che saliranno sul palco sistemato nella centrale piazza Santissima Annunziata dove è situata anche la chiesa di Santa Maria degli Angeli, quella che ancora una volta vedremo come sfondo all’enorme palco. La manifestazione è prevista questa sera ma vedremo in onda Una voce per Padre Pio il 25 giugno. Tra i tanti ospiti Riccardo Cocciante, Al Bano, Orietta Berti, I Ricchi e Poveri, Shel Shapiro, Matia Bazar, Andrea Sannino e anche Beppe Fiorello, ma la lista è ben più lunga, davvero tanti gli artisti che come sempre accettano la partecipazione, onorati e felici di esserci.

E’ con alcuni di loro che la Venier ha voluto posare postando le foto sui social. Felice con i suoi cari amici Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri, con Riccardo Cocciante che già in prova ascolta attenta emozionandosi sulle note dei suoi brani. Come sempre non manca Andrea Sannino, ma per vederli tutti attendiamo sabato sera, 25 giugno su Rai 1.