Chiara Ferragni studia con Simona Ventura per Sanremo 2023

Si lavora in vista di Sanremo 2023 e a quanto pare, non solo Amadeus si da’ da fare con diversi mesi di anticipo. Dieci giorni fa il direttore artistico ha annunciato la presenza di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston, nelle vesti di co-conduttrice. E l’imprenditrice non vuole di certo farsi trovare impreparata per cui anche lei studia già in vista di Sanremo 2023. A rivelarlo è stata Simona Ventura che oggi ha postato sui social due foto che la ritraggono al fianco della Ferragni e ha spiegato la natura di questo incontro.

“Caffè con Simona Ventura che mi ha svelato i segreti del suo Sanremo” ha invece scritto la Ferragni nelle sue storie sui social.

Simona Ventura e Chiara Ferragni insieme: si studia per Sanremo 2023

Simona Ventura e Chiara Ferragni, come Virgilio e Dante…

Me and @chiaraferragni… What’s next?! La mia stima per Chiara ha origini lontane. Anzi, direi di più, le voglio proprio bene! Abbiamo tanti punti in comune, seppur in 2 mondi solo all’apparenza distanti. Adoro la sua intelligenza, il suo coraggio, la sua curiosità! Grazie Chiara per aver pensato a me come moderno ‘Virgilio‘ nel mondo della tv e al bravissimo @fabiomariadamato. A Sanremo 2023 SPACCHERAI!!! Complimenti al numero 1 assoluto, Amadeus, sei eccezionale! Per il resto… Solo #chiacchereedistintivo (cit #robertdeniro)

Queste le parole di Simona Ventura che due anni fa, alla prima edizione del Festival avrebbe dovuto essere sul palco, insieme ad Amadeus, lei che di Sanremo, è stata una delle poche donne ad avere le chiavi in mano! Purtroppo la sua partecipazione saltò a causa del covid e lo scorso anno, le scelte per Amadeus, furono diverse. Chissà che non ci ripensi e che per il tris, torni a considerare Simona Ventura una carta da giocare, dipenderà molto dal filo rosso che si vorrà cercare di avere in questa 73esima edizione del Festival.