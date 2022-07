Sta peggiorando la malattia di Brad Pitt: inizia a non riconoscere anche i volti dei parenti

Brad Pitt chiede aiuto, parla di nuovo della sua malattia ma confida che sta peggiorando, che adesso inizia a non riconoscere anche i volti di parenti e amici. E’ un disturbo di cui soffre già dal 2013, un disturbo neurologico che con gli anni si sta aggravando. L’attore ne ha parlato ancora una volta nell’intervista a GQ ribadendo che la sua malattia è la prosopagnosia. Sembra che nessun medico abbia fatto questa diagnosi a Brad Pitt e anche per questo lui chiede aiuto, perché nessuno gli crede, perché vorrebbe incontrare un’altra persona che ha lo stesso problema, che soffre della stessa malattia. Brad Pitt ha paura, teme di continuare a peggiorare perché sta già accadendo, perché negli anni il disturbo è diventato più grave.

Brad Pitt soffre di prosopagnosia

A causa di questo disturbo ha pensato che in passato ha dato l’impressione di apparire distaccato ma la sua verità è che non ha la capacità o sta perdendo la capacità di riconoscere i volti. Per questo sembra passi sempre più tempo chiuso in casa.

L’incapacità di riconoscere le facce delle persone note, inizia così questa malattia che potrebbe arrivare fino all’incapacità del soggetto di non riconoscere il proprio volto alla specchio o in una foto. E’ davvero terribile ed è comprensibile l’angoscia che sta vivendo il divo di Hollywood. “Nessuno mi crede, non riconosco i volti delle persone”. Il suo appello è rivolto a chi soffre come lui, a chi ha questo che è un grave deficit cognitivo- percettivo. Può avere gravi ripercussioni sulla vita sociale del paziente, piò condurre anche a fobie, depressione, ovvi problemi di relazione.

Bradi Pitt ha anche smesso di fumare confessando che non riesce a fumarne una o due al giorno: “Per me o tutto o niente”. Chiede aiuto l’ex marito di Angelina Jolie, possibile che dopo tanti anni i medici non abbiano ancora diagnosticato la malattia?