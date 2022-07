Pippo Franco in ospedale, condizioni gravissime: le ultime notizie

Quando si ha a che fare con questo genere di notizie, bisogna fare sempre molta attenzione alle informazioni che vengono date, perchè non si può giocare con la vita delle persone. Ma sembra proprio che la notizia del malore di Pippo Franco , è stata confermata. Il noto attore comico, secondo quanto emerge questo pomeriggio, sarebbe stato ricoverato d’urgenza al Gemelli di Roma. Poche ore fa Alessandro Rosica, sui social ha spiegato i motivi del ricovero dell’attore. Stando alle prime indiscrezioni trapelate, Pippo Franco avrebbe avuto un ictus ieri notte. Il Rosica, che spesso dà in anteprima notizie di gossip, questa volta ha rivelato una notizia che non avremmo voluto darvi e ha spiegato: “Pippo Franco è stato ricoverato al Gemelli di Roma, purtroppo è in condizioni gravissime, a seguito di un ictus avuto questa notte. Le condizioni sono terribili, preghiamo per te, forza leone“.

Pippo Franco ricoverato in ospedale, le ultime notizie: condizioni gravissime

La notizia è appena stata confermata da FanPage: “Pippo Franco, il popolare comico simbolo del Bagaglino, si ritrova in queste ore ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma. Lo confermano a Fanpage. Le condizioni sarebbero apparse da subito molto gravi. Secondo quanto riportato, il conduttore avrebbe accusato un malore nella notte. Arrivato in ospedale, gli sarebbe stato diagnosticato un ictus“. Non ci sono per il momento altre informazioni sulla attuale situazione. Probabilmente nelle prossime ore dall’ospedale Gemelli di Roma, visto l’interesse mediatico intorno alla notizia, potrebbe arrivare anche il bollettino con le ultime notizie, sulle condizioni di salute di Pippo Franco.

Dai social intanto è arrivata una ondata di affetto per l’attore comico, con tanti messaggi di incoraggiamento per una ripresa pronta e immediata! Nessun commento ufficiale invece da parte della famiglia di Pippo Franco.