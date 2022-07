Mara Venier al concerto di Ultimo, è lei la vera star tra i ragazzi

Ancora un altro concerto a Roma per Mara Venier e dopo tutto l’entusiasmo per lo spettacolo di Achille Lauro ieri era al Circo Massimo per Ultimo. I concerti mancavano a tutti, gli artisti non vedevano l’ora di risalire sul palco con migliaia di fan e Mara Venier ha deciso di non perdere i cantanti che adora. Niccolò Moriconi, questo il vero nome di Ultimo, ha travolto tutti, è stato apprezzato ancora una volta dalla sua folla ma in tantissimi erano entusiasti di avere tra loro la conduttrice di Domenica In. Pass e un posto speciale per lei che non era ovviamente tra le migliaia di persone ma vicinissima a tutti loro. Non si è risparmiata nemmeno un attimo facendo dimenticare a tutti la sua età, quella che non pensa mai di avere. Infatti, la Venier è una ragazzina e per molti è davvero la zia con cui farsi fotografare.

Mara Venier al concerto di Ultimo al Circo Massimo

Tra i video pubblicati da Mara e quelli che ha condiviso di tantissimi presenti si intuisce l’atmosfera vissuta, la gioia incontenibile della Venier che non vuole più rinunciare a nulla. Ovviamente erano lì tutti per Ultimo ma l’affetto che ancora una volta ha travolto zia Mara è incredibile. I ragazzi che urlano il suo nome, la meraviglia nello scoprire che era lì insieme a loro e poi Mara che scrive: “Che concerto ragazzi… grande Niccolò” ma poi ha anche ringraziato chi non guardava solo verso il palco ma ha salutato lei come una vera star.

“Solo grazie a tutti voi… davvero… Stasera grandi emozioni, grazie”. Ovviamente immancabili le foto con Ultimo, immancabili gli scatti con la folla, con alcuni dei ragazzi, le sue risate. E’ uno dei motivi per cui resta a Domenica In, perché fino a quando il pubblico la seguirà lei non andrà in pensione.