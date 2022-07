Raimondo Todaro parla di Milly Carlucci e racconta cosa ha fatto Maria De Filippi per lui

Non è finita benissimo la collaborazione tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci, a distanza di tempo salta ancora fuori questo. E’ durante una bella chiacchierata di Raimondo Todaro con Lorella Cuccarini per. “Un caffè con…” che saltano fuori le differenze tra le due conduttrici. Non può che avere un ottimo ricordo di Milly, non può che parlare bene di lei ma è lui a confermare che quando hanno chiuso i rapporti non li hanno chiusi benissimo. A lui dispiace ma ripete che si sente a posto con la coscienza. Spontanea arriva la differenza tra la De Flippi e la Carlucci, entrambe si dedicano del tutto al lavoro ma sono diverse. La stessa passione ma due modi diversi di agire, perché Milly Carlucci non lascia molto spazio, vuole avere il controllo su tutto, Maria De Filippi è diversa.

Raimondo Todaro la differenza tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

“Milly è una che vuole avere il controllo, passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi ti dice che mutande metterti”. Maria invece lascia carta bianca ma commenta che pur volendo tenere tutto sotto controllo non potrebbe farlo perché fa tanti programmi contemporaneamente. C’è altro: “Due lavori completamente diversi. Ad Amici hai la soddisfazione di lavorare con dei ragazzi che sono dei talenti, sono dei fenomeni, vogliono fare quello nella vita. Il prodotto finale è diverso. Lavori tutta la settimana, vai in puntata e godi”.

Poi Raimondo Todaro confida cosa ha fatto Maria De Filippi quando ha saputo della rottura con Francesca Tocca: “Un giorno mi arriva una telefonata era lei aveva saputo della rottura mi ha chiamato poi tutti i giorni perché voleva capire mi convocò in ufficio da lei fece una specie di puntata di C’è posta per te. Ho apprezzato tantissimo. Maria è stata l’unica persona che mi ha chiamato. Altri non l’hanno fatto”.