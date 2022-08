E’ morto Nat della serie Beverly Hills 90210, le parole di addio dei protagonisti

Le parole di addio dei protagonisti di Beverly Hills 90210 alla notizia della morte di Nat Busicchio del Peach Pit

E’ morto Joe E. Tata, è morto Nat della serie tv Beverly Hills 90210. Per i fan della serie cult degli anni ’90 lui sarà sempre l’indimenticabile Nat Busicchio, il proprietario del Peach Pit, il locale dove Brandon, Brenda, Kelly e Dylan si ritrovavano sempre, in gruppo e da soli. Era lui pronto ad ascoltarli, a proteggerli, un po’ padre e un po’ amico. Joe E. Tata aveva 85 anni e soffriva di Alzheimer. Ovviamente la sua carriera è stata ben più ricca di un’unica serie tv, per quanto Beverly Hills 90210 avrà sempre un ruolo di rilievo. Streghe e General Hospital sono solo alcuni dei suoi set ma è soprattutto dal cast di Beverly Hills 90210 che arrivano gli omaggi , il tributo al loro Nat del Peach Pit.

Anche Nat di Beverly Hills va via

Poche settimane fa l’addio a Denise Dowse, aveva 64 anni, interpretava la vicepreside Yvonne Teasley, certo meno nota. In tanti hanno già lasciato questo mondo e tra tutti il ricordo più emozionante è sempre rivolto dall’indimenticabile Dylan, Luke Perry, morto nel 2019 per le conseguenze di un ictus, aveva solo 52 anni.

Ian Ziering, che interpretava Steve Sanders, commosso ha scritto: “Una delle persone più felici con cui abbia mai lavorato, era generoso con la sua saggezza quanto lo era con la sua gentilezza”.

Tory Spelling, Donna: “Uno degli esseri umani più gentili, divertenti, professionali e straordinari con cui abbia mai avuto il piacere di lavorare… Non l’ho mai visto senza un grande sorriso stampato in faccia… Faceva sembrare brevi le lunghe giornate di lavoro…Conosceva tutti ed era amico di tutti…”.

Jason Priestley, che tutti ricordano come Brandon Walsh, era il più legato di tutti al suo Nat: “Oggi abbiamo perso il mio caro amico e un boss della TV Joe E Tata. Nat Busiccio è stata una parte importante di Beverly Hills 90210 e Joey è stata una parte importante della mia vita. Riposa in pace Joe. Non ce ne sarà mai un altro…”.

Anche Jennie Garth, splendida Kelly, ha scritto un posto per lui mostrando le foto della recente reunion proprio al Peach Pit: “Mi sento come se ci fosse una festa di reunion in corso al Peach Pit in paradiso e trovo conforto sapendo che un giorno ci sarà un posto per me circondato dai miei cari amici”.