Asia Argento devastata dalla morte del produttore Kiko Loiacono

Asia Argento deve fare i conti con un altro dramma. Al produttore scrive il doloroso addio

Asia Argento ha provato a scrivere il suo dolore sui social per la morte di uno dei suoi amici più cari. E’ devastata dal dolore, l’ennesima sofferenza che aggiunge alla sua vita perché la morte di Domenico, Kiko Loiacono, ha sconvolto non solo Asia Argento ma tantissime persone nel mondo dello spettacolo. Non riesce ad accettare la sua morte, non riesce a trovare parole per esprimere il suo dolore. La regista e attrice riesce a consolarsi solo leggendo le parole di chi ha scritto il suo addio al produttore e tour manager. Loiacono faceva parte della sua vita, si sentivano tutti i giorni, Asia conserva foto con lui e con i suoi figli scattate in tante occasioni. Sui social pubblica alcune foto con lui, ripensa alla vita di Kiko, a tutto quello che ha fatto e donato, poi pensa a come sarà la sua vita senza Domenico.

Asia Argento l’addio a Kiko Loiacono

“Ho perso uno dei miei più cari amici e il mondo ha perso un essere umano veramente gentile, generoso, genuino, onesto, puro, ispiratore, divertente, unico. Unico nel suo genere. Sono devastato oltre le parole” scrive Asia incapace di rassegnarsi alla morte del produttore che aveva 54 anni.

“L’unica cosa che mi dà un po’ di pace è leggere le parole di tutte le persone a cui hai toccato l’anima. Hai fatto così tante conoscenze. Sei stato veramente brillante amico mio. Non so bene come andare avanti senza i nostri scambi quotidiani. Ma mi sento fortunato ad essere stato toccato dalla tua presenza in questa vita. Tutto l’amore…” chiude il post aggiungendo i nomi dei suoi figli, Anna Lou e Nico, anche loro addolorati nell’anima.