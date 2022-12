I messaggi di Antonella Clerici ed Emma per gli auguri di compleanno a Maria De Filippi

Antonella Clerici stupisce con il messaggio a Maria De Filippi. Teneri come sempre gli auguri di Emma Marrone alla conduttrice

Dall’entusiasmo per il bosco di E’ sempre mezzogiorno addobbato per le feste di Natale Antonella Clerici passa all’allegria per gli auguri a Maria De Filippi. Oggi è il 5 dicembre, mancano 25 giorni al Natale, la gioia della Clerici è immensa, domani sarà il suo compleanno ma questa è la giornata di una delle colleghe che ammira di più. La conduttrice mostra il calendario dell’Avvento, è un calendario al contrario, aggiunge le stelline, niente da aprire e scoprire. Ricorda la data e poi Antonella Clerici stupisce molti con gli auguri a Maria De Filippi. Quasi ogni giorno ricorda il compleanno di un personaggio famoso ma alla De Filippi riserva un messaggio speciale. “Faccio tantissimi cari auguri alla queen della tv, a Maria De Filippi perché oggi è il suo compleanno. Ed è anche il compleanno di Maurizio Crozza: diciamo che i dicembrini insomma, un po’ di tv la sanno fare, diciamo così. Io sono molto contenta di fare questi auguri perché domani toccherà a qualcun altro”. Sarà il suo compleanno, una giornata che Antonella Clerici vive sempre con grande emozione, come tutto il periodo natalizio.

Gli auguri di Emma Marrone a Maria De Filippi

Ci sono altri auguri speciali per Maria De Filippi, sono quelli di Emma Marrone attraverso i social. In tantissimi oggi le fanno gli auguri, non solo i colleghi ma tantissimi degli ex alunni di Amici.

Emma Marrone è tra le prime, per i 61 anni di Maria ha una dedica speciale: “Buon compleanno Mary del mio cuore. Ti voglio bene dal primo giorno e te ne vorrò sempre! Il regalo più grande l’hai fatto tu a me…”. Il legame tra la cantante e la conduttrice è forte da sempre, Maria De Filippi segue gli artisti a cui è più legata non solo nella sfera professionale ma anche in quella privata.