Fiorello chiama in diretta Maria de Filippi per gli auguri: è Viva Rai 2

In diretta su Rai 2 Fiorello telefona a Maria de Filippi per farle gli auguri

Prima puntata di Viva Rai 2 iniziata con il botto. Si ride, di parla in modo ironico di cose serie, ci sono grandi ospiti, si balla, si canta. E oggi Fiorello ha anche voluto fare una telefonata speciale in diretta. Il 5 dicembre è il compleanno di Maria de Filippi. Oggi la conduttrice spegne 61 candeline e così il conduttore di Viva Rai 2 ha deciso di fare una sorpresa speciale. Non è mai facile mettersi in contatto con Maria de Filippi. Chi la conosce bene ha più volte rivelato che ha conduttrice cambia di continuo il suo numero di telefono e infatti, Fiorello ha provato diverse volte a chiamarla ma non ce l’ha fatta. Ci ha pensato però Amadeus, salvando la sorpresa che Fiorello aveva pensato e alla fine, ecco comparire sullo schermo del cellulare, Maria de Filippi nel giorno del suo compleanno.

A Viva Rai 2 una sorpresa speciale per Maria de Filippi

Fiorello quindi ha annunciato questa sorpresa speciale per Maria de Filippi che non si aspettava di essere chiamata in diretta nella prima puntata di Viva Rai 2. Una prima puntata dove c’è anche molto del mondo di Maria. L’ospite musicale è stata Annalisa, ex volto di Amici. Non solo, nel cast fisso di Viva Rai 2 c’è anche la ballerina Martina Miliddi che ha partecipato ad Amici due anni fa. Insomma talenti scovati da Maria che avrà visto tutto con soddisfazione. E poi la torta, che non poteva mancare. Fiorello ha chiesto a Maria di soffiare, visto che anche con i suoi poteri a distanza, sarebbe riuscita a spegnere la candelina!

Una piacevole sorpresa e un momento di spensieratezza nel programma di Rai 2 che ha fatto il suo esordio oggi. Non è la prima volta che Fiorello chiama in diretta i suoi amici vip. A proposito di Maria de Filippi, lo aveva fatto anche dal palco di Sanremo. E visto che allora portò benissimo, anche in termini di ascolti, ci auguriamo che Fiorello possa avere la stessa fortuna! E ovviamente, tanti auguri a Maria.