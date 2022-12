Il concerto di Natale 2022 slitta a Capodanno: è il concerto di Natale per la pace

Si chiamerà Concerto di Natale per la pace e andrà in onda sempre su Canale 5 ma in un'altra data: ecco tutte le novità e la lista degli ospiti

Il pubblico di Canale 5 ormai da anni, segue con passione, la sera della vigilia, il concerto di Natale su Canale 5. Quest’anno però ci sarà una piccola novità. Il concerto di Natale infatti non andrà in onda a poche ore dal Natale ma sarà trasmesso a Capodanno.

Il Concerto di Natale, il tradizionale appuntamento in onda su Canale 5 la sera della Vigilia, taglia il traguardo delle 30 edizioni e per l’occasione si rinnova, nel titolo – Concerto di Natale per la Pace . Il concerto, una vera e propria serate evento, sarà registrato a Roma, il 17 dicembre e poi sarà trasmesso su Canale 5 il primo gennaio 2023. Madrina della serata per il Concerto di Natale per la pace, Federica Panicucci.

Curiosi di sapere chi ascolteremo quest’anno? Oltre a grandissimi ospiti musicali, quest’anno sul palco dell’Auditorium di Roma, anche grandissimi artisti del mondo del cinema e dello spettacolo.

Il concerto di Natale per la pace su Canale 5: quando va in onda

L’evento, dal 2019 affidato alla conduzione di Federica Panicucci, vedrà la partecipazione di un ricco parterre di ospiti, musicali e non, per festeggiare le festività in un concerto che ripropone i motivi più classici e più evocativi del Natale.

Chi ascolteremo cimentarsi con canzoni del Natale e grandi classici della musica mondiale? Tra gli altri ospiti ci saranno Amy Lee, Cristina D’Avena, Darin, Gigi D’Alessio, Hevia, Jimmy Sax, José Carreras, Kayma. E ormai, visto che è di casa su Canale 5, non poteva mancare Orietta Berti. Tra gli altri ospiti della serata evento che Canale 5 confeziona per il Capodanno, anche il Piccolo Coro “Le Dolci Note”, Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choir.

Secondo le ultime indiscrezioni che rivelano la lista degli ospiti che parteciperanno al concerto di Natale per la pace su Canale 5, ci dovrebbero essere anche Bianca Guaccero, Chiara Vingione, Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta, Neri Marcorè. Non solo spettacolo e cinema. Dovrebbe partecipare al concerto di Natale per la pace, anche Marcell Jacobs.

Il Concerto di Natale per la Pace verrà registrato il 17 dicembre presso l’Auditorium Conciliazione a Roma e trasmesso in prima serata su Canale 5, come detto, domenica 1° gennaio 2023. Queste le ultime news, vi terremo aggiornati qualcosa ci dovessero essere altre novità.