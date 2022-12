L’addio di Antonella Clerici a Claudia Arvati, lutto a The Voice Senior

Un terribile lutto a The Voice Senior, lil dolore di Antonella Clerici per la morte di Claudia Arvati

La morte di Claudia Arvati è un lutto terribile che colpisce The Voice Senior, Antonella Clerici, tanti artisti, il mondo dello spettacolo. “Ciao Claudia ora insegna agli angeli a cantare” è l’addio che Antonella Clerici ha scritto sui social per la Arvati che è stata anche concorrente di The Voice Senior, ma la corista era conosciuta da tutti, ha accompagnato con la sua voce tantissimi cantanti, primo tra tutti Claudio Baglioni ma tanti altri. Quattro festival di Sanremo e tanti programmi televisivi, lei sempre presente. Era malata, ha perso la sua battaglia, Claudia Arvati è morta a causa di un tumore ma fino alla fine ha sperato che tutto diventasse solo un brutto ricordo e di poter cancellare tutto.

L’addio di Fiorella Mannoia a Claudia Arvati

E’ stata anche la corista di Fiorella Mannoia che per lei ha scritto: “Eravamo giovani, compagne di musica e di giochi. La voglio ricordare così con quel sorriso e quell’allegria contagiosa. Buon viaggio Claudia”.

La Arvati aveva scritto sul suo profilo social: “Mi chiamo Claudia e sto per operarmi. È un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia. E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga. Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo che mi zompetta dentro”, era lo scorso luglio.

“Non ci credo… Claudia è stata una delle concorrenti che mi è rimasta più impressa oltre che per la sua voce per il suo essere… riposa in pace angelo” è uno dei tanti messaggi di chi ha seguito il suo percorso a The Voice Senior. E’ stata una delle finaliste della seconda edizione, impossibile dimenticare il suo volto.

E’ stato Claudio Baglioni a dare l’annuncio più doloroso ma sono tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che la ricordano con le parole più affettuose.