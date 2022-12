Il giallo di Silvia Toffanin a Sanremo: Amadeus l’ha davvero chiamata? Comunicato sparisce dai social

Un piccolo giallo intorno a Silvia Toffanin e al Festival di Sanremo 2023: Mediaset conferma un contatto con Amadeus ma pare non ci sia stato...

Bisogna ammettere che il comunicato lanciato ieri tramite l’Ansa da Mediaset era scritto in modo parecchio criptico. Parliamo della nota in cui Mediaset informava il suo pubblico che Silvia Toffanin era stata contattata da Amadeus per il Festival di Sanremo ma che aveva declinato l’invito. Dicevamo un comunicato pensato male e messo insieme ancora peggio. “Perchè non interessata a questo genere di prestazioni artistiche” si leggeva nella nota. Ma in che senso? Ovviamente dopo questo comunicato, l’ironia sui social non è mancata, perchè ammettiamolo, le frasi usate sono state di pessimo gusto. Non solo, a poche ore dalla notizia, con Mediaset quindi che informava tutti che la Toffanon ha detto no al Sanremo di Amadeus, TVblog sgancia la bomba e rivela un retroscena. Amadeus per il momento non ha commentato in nessun modo questi fatti ma, stando a quello che si legge su Tvblog, il direttore artistico del Festival, non avrebbe mai contatto la Toffanin per l’edizione 2023 di Sanremo.

Il giallo di Silvia Toffanin a Sanremo 2023

Sull’articolo di Tvblog si legge: “Va detto però che secondo quanto apprendiamo da fonti vicine al Festival di Sanremo, quest’anno la signora Toffanin non sarebbe stata proprio chiamata a ricoprire quel ruolo, incarico che invece le era stato offerto nell’edizione del 2020 del Festival di Sanremo, quella pre-Covid.” E a rendere ancora più avvincente questo giallo, c’è anche la “scomparsa” dai social di Mediaset,in particolare da Twitter, del comunicato che spiegava quanto successo con Silvia Toffanin e Amadeus.

C’è stato un non c’è stato un contatto? E perchè spiegare in quel modo piuttosto ruvido e scostante, che la Toffanin non è interessata alla kermesse di Rai 1? Non ci resta che attendere una eventuale dichiarazione da parte di Amadeus o magari un comunicato a firma di Silvia Toffanin per comprendere cosa realmente è successo.