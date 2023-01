Il concerto di Capodanno da Vienna è su Rai 2: gli orari

Il concerto di Capodanno da Vienna il primo gennaio del 2023 sarà trasmesso da Rai 2: gli orari

Finalmente un pieno ritorno alla normalità. Già lo scorso anno, i più fortunati avevano potuto assistere al concerto di Capodanno da Vienna ma il 2023 si aprirà all’insegna di quella “normalità” che da due anni e mezzo, abbiamo smarrito a causa della pandemia. Spettacolo e musica, nel giorno di capodanno, sono di casa sui Canali Rai. Due concerti da non perdere il primo gennaio. Apre le danze il concerto dalla Fenice di Venezia che sarà trasmesso su Rai 1 e a poi a seguire, ascolteremo la musica ancora dalla bellissima Vienna. Il concerto di Capodanno in onda a pranzo e poi anche in replica, per gli appassionati che saranno fuori casa, impegnati con il pranzo del primo gennaio. Ma vediamo quindi i dettagli.

Il concerto di Capodanno 2023 da Vienna è su Rai 2: gli orari

Musica e danza anche per il concerto di Capodanno 2023 da Vienna e le emozioni saranno sicuramente tante. La sala dorata del Musikverein. Un’orchestra mitica come i Wiener Philharmoniker. Il direttore d’orchestra austriaco Franz Welser-Möst. E’ il tradizionale Concerto di Capodanno da Vienna, che Rai Cultura trasmette domenica 1 gennaio alle 13.30 su Rai 2 e alle 21.15 su Rai 5. In programma come sempre celebri brani della famiglia Strauss, di cui i Wiener Philharmoniker offrono interpretazioni ineguagliabili che li consacrano nel tempo come ambasciatori musicali della tradizione austriaca. E la musica di questa grandissima orchestra, insieme ai Vienna Boys Choir e Vienna Girls Choir, si fa tramite per inviare ai popoli di tutto il mondo gli Auguri per il Nuovo Anno 2023 nello spirito di speranza, fratellanza, amicizia e pace.

Vi ricordiamo che potrete seguire il concerto non solo in tv ma anche in streaming. Potrete farlo sull’app Raiplay o sul sito ufficiale della Rai.