La manager di Silvia Toffanin smentisce di nuovo Amadeus: c’era la richiesta per il 2023

Amadeus ha chiesto o non ha chiesto a Silvia Toffanin di essere a Sanremo nell'edizione 2023? Parla la manager della conduttrice

E’ un giallo che probabilmente, non avrà un capitolo finale, a meno che non escano registrazioni di questa conversazione che secondo qualcuno ci sarebbe stata, per altri no. Silvia Toffanin a Sanremo 2023: è vero o non è vero che Amadeus l’ha contattata? Il direttore artistico del Festival, alla sua quarta conduzione consecutiva, poche ore prima di salutare da Perugia il pubblico di Rai 1 con L’Anno che verrà, in conferenza stampa ha chiarito quanto accaduto. Amadeus ha spiegato che Silvia Toffanin era stata contatta nel 2020 e che aveva declinato la sua proposta. Poi nessun altro contatto. Questa versione viene però smentita dalla manager della Toffanin che da Fanpage, racconta un’altra storia.

Ma rimettiamo insieme i pezzi.

Le parole di Amadeus: nessun contatto con Silvia Toffanin per Sanremo 2023

Il 31 dicembre, in conferenza stampa, Amadeus ha raccontato: “Avevo chiesto a Silvia Toffanin di esserci per il mio primo Sanremo nel 2020 e lei carinamente aveva declinato l’invito, dicendomi: ‘non mi sento di doverlo farlo adesso, magari più avanti vediamo’. ” E fin qui, tutto chiaro.

Amadeus ha poi continuato: “Ho un rapporto fraterno con Graziellina (Graziella Lopedota, manager di Silvia Toffanin, ndr) perché eravamo entrambi legati al nostro amico che non c’è più il manager Franchino Tuzio. Con Graziella ci sentiamo tante volte, anche per gli auguri, non abbiamo affrontato l’argomento Silvia ultimamente, non è detto che non accada in futuro e lo richiederò a Graziella….”. Quindi nessun contatto per il 2023 tra Amadeus e la Toffanin. Il direttore artistico del Festival aveva poi concluso: ” Le porte, per quanto mi riguarda, per Silvia Toffanin sono sempre aperte. Lei mi piace molto ed è molto brava. Magari il prossimo anno che è il mio ultimo Festival sarò felice di averla con me e glielo richiederò, magari mi dirà di sì”.

Silvia Toffanin tace, la sua manager risponde

Silvia Toffanin ha deciso fino a questo momento di tacere ma a parlare è stata la sua manager che ha raccontato una storia un po’ diversa. Infatti, a detta della Lopedota, il contatto tra Amadeus e la sua assistita ci sarebbe stato. “Ho ricevuto la richiesta della disponibilità di Silvia Toffanin a partecipare anche a questa edizione di Sanremo. Silvia, lusingata, ha ringraziato ma ha declinato per motivi professionali”, ha dichiarato la manager della conduttrice raggiunta al telefono da Fanpage.it.

Questo il commento della manager della Toffanin. Va detto che i rapporti tra Silvia e Amadeus sarebbero molto sereni tanto che, nella seconda puntata di Verissimo del 2023, l’8 gennaio, ci sarà una intervista a Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Chissà se cogliendo l’occasione, la conduttrice rivelerà la sua verità su questa storia. Vedremo.