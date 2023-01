Richieste improbabili e capricci per Chiara Ferragni a Sanremo 2023? I rumor

Chiara Ferragni ha già fatto un po' di capricci ancora prima dell'inizio di Sanremo con delle richieste particolari?

E’ Davidemaggio.it a lanciare i rumor circa quello che starebbe succedendo a Sanremo e dintorni. I protagonisti della 73esima edizione, la quarta di Amadeus, si preparano per le 5 serate in diretta dall’Ariston e si prepara al suo debutto sul palco anche Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale sarà una delle protagoniste della kermesse di Rai 1. La vedremo insieme ad Amadeus nella prima puntata e nell’ultima. Proprio oggi l’influencer ha annunciato che ha devoluto tutto il suo cachet, donandolo a una associazione che aiuta le donne vittime di violenza. Ma questo annuncio non ha spostato l’attenzione dalle altre voci circolate in queste ore. Come detto qualche riga fa, su Davidemaggio.it si legge di alcuni capricci da diva che la Ferragni avrebbe già fatto, pretese e richieste improbabili ancora prima dell’inizio del Festival.

Chiara Ferragni capricciosa prima di Sanremo?

Secondo quanto riporta Davidemaggio.it Chiara Ferragni avrebbe chiesto di non posare con le altre co-conduttrici o comunque con le protagoniste del Festival. Avrebbe richiesto di posare da sola. Una cosa che non sarebbe mai successa prima. Non solo. La Ferragni avrebbe anche chiesto altro. Come saprete, ogni giorno a Sanremo c’è una conferenza stampa, per parlare con i giornalisti e rispondere dalle domande. La Ferragni, avrebbe chiesto di avere una stanza separata, una sorta di relax room dove attendere per le interviste e per gli scatti da fare. Una stanza all’interna del teatro Ariston. I ritmi di Sanremo sono parecchio frenetici e pensare a una stanza per rilassarsi è un po’ complicato.

Tutte voci. Si sapeva che la presenza di Chiara Ferragni avrebbe generato queste polemiche e siamo solo all’inizio, immaginiamo che di indiscrezioni di questo genere, ne circoleranno a bizzeffe. Quando ci sono di mezzo i Ferragnez, la questione polemiche è all’ordine del giorno.