Beatrice Fazi confessa la molestia subita da un famoso attore

A La Stampa Beatrice Fazi confessa le molestie subite da un famoso attore

Beatrice Fazi è l’attrice salernitana che molti ricordano nel ruolo di Melina in Un medico di famiglia, ma è un’arista incredibile che di lavori ne ha fatti tantissimi al cinema, in teatro e in tv. A La Stampa ha raccontato le avances di un noto attore, le molestie subite da una persona molto famosa. Beatrice Fazi non ha denunciato, non l’ha mai fatto perché “quella è gente intoccabile” e non ne avrebbe ricavato niente, magari un danno a se stessa. L’attore di cui parla aveva una famiglia, un figlio piccolo. E’ accaduto quando aveva 18 anni ma la Fazi sa bene che oggi non è cambiato nulla. Lui provò a baciarla e al suo rifiuto la risposta è stata scaricarla alla prima metro, da sola. Lui era ed è un volto di punta del cinema italiano, attore e anche produttore.

Beatrice Fazi: “Era famosissimo”

Il MeToo ha aperto la porta ad un mondo che molti conoscono ma lei ha sempre taciuto e continua a farlo, lo dice, non nasconde il suo comportamento, quello di molte. Non fa nomi ma racconta il resto.

“Era un po’ più grande di noi e noi l’adoravamo! Già all’epoca era molto famoso. Oggi è diventato un importante attore, regista e produttore. Tra un ciak e l’altro con la faccia di tolla che mi ritrovo, sono andata a chiedergli un autografo. Ci mettiamo quindi a parlare, gli dico del mio sogno di fare l’attrice. E lui allora mi chiede il numero di telefono”. Le dice che l’avrebbe fatta chiamare dal responsabile delle comparse. La chiama e la invita per un caffè.

Erano in auto: “Per tutto il tragitto gli racconto della mia famiglia, delle mie aspirazioni. Finché non mi rendo conto che ci siamo fermati in un posto squallidissimo, sperduto. A quel punto lui prova a baciarmi. Io lo respingo, imbarazzata. Per fortuna non insiste” ferma l’auto e va comprare il latte per il figlio. Beatrice voleva scappare ma non sapeva dove fossero. Poi lui l’ha scaricata alla prima metro.