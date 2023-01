Gina Lollobrigida è morta: addio a una delle ultime dive del cinema italiano

E' morta Gina Lollobrigida ci lascia una delle più grandi dive dello spettacolo italiano

Il 2023 si apre all’insegna di un altro drammatico lutto. È morta Gina Lollobrigida. Grande protagonista del cinema italiano, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, aveva quindi 95 anni compiuti. Ci lascia una delle ultime dive, una delle signore del cinema e dello spettacolo. Negli ultimi anni purtroppo era stata protagonista di vicende giudiziarie più che di momenti di arte ma la ricorderemo comunque per essere stata una delle più grandi del cinema italiano, su questo non ci sono dubbi. Secondo quanto si legge sul Corriere della sera, la Lollobrigida era ricoverata da diverso tempo a Roma in una clinica. Nel mese di settembre si era saputo che l’attrice era stata ricoverata in ospedale in seguito a un brutto incidente.

Tra le più importanti attrici del cinema italiano, durante la sua carriera è stata diretta da registi italiani di grande spessore artistico come ad esempio Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati. E’ nel 1947 che inizia la sua carriera grazie alla fascia di Miss Roma. Da quel momento in poi la scalata al successo non ebbe fine. Negli anni in cui le dive erano tante, Gina Lollobrigida è stata stella tra le stelle. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo Pane, amore e fantasia a La donna più bella del mondo.

I più giovani la ricorderanno anche per le vicende personali che l’hanno vista protagonista, negli ultimi anni, di lunghe interviste e processi. Un matrimonio per procura, la richiesta di annullamento, i malsani rapporti con la sua famiglia e il rapporto con un giovane assistente giudicato come colui che ha manipolato l’attrice. Accuse mai dimostrate, visto che per la stessa Gina, il suo assistente per anni è stato per lei come un figlio.

Tanti gli ostacoli da superare nella vita della diva, come quello di uno stupro del quale per la prima volta, ha parlato solo di recente, quando ha spiegato che cosa le era accaduto e come la sua vita privata era stata influenzata da tutto questo.