Gina Lollobrigida in ospedale dopo un brutto incidente

Un brutto incidente per Gina Lollobrigida. E' ricoverata in ospedale, arrivano le prime notizie

Come sta Gina Lollobrigida se lo chiedono tutti coloro che affezionati da sempre all’attrice hanno saputo del brutto incidente. Gina Lollobrigida è caduta in casa e si è procurata la rottura del femore. Un tipico incidente per le persone anziane e anche se lei resta l’eterna bellissima protagonista dei vecchi film in bianco e nero ha 95 anni. E’ il suo avvocato a confermare a La Presse che ieri è caduta in casa e una volta capita la gravità della situazione è stata portata in un ospedale di Roma. Gina Lollobrigida deve subire un’operazione, di certo tutto si complica per la sua età e per i problemi al cuore ma è sempre il suo legale a riportare ciò che hanno detto i medici dopo i controlli e le ore di osservazione.

Gina Lollobrigida in ospedale dopo una brutta caduta in casa

Sta bene, lo ripete il suo avvocato Antonio Ingroia, spiega che l’ha sentita al telefono e ieri sera stava guardando un film. L’intervento chirurgico che domani dovrà subire la Lollobrigida è un’operazione di routine. La frattura del femore purtroppo capita spesso alle persone di una certa età ma i medici ritengono possibile procedere in sala operatoria nonostante i 95 anni e i problemi cardiaci di Gina Lollobrigida.

Una frattura scomposta al femore a seguito della caduta. Sono state ore di paura per l’attrice ma tutto è sotto controllo, in attesa dell’operazione. La bersagliera a 95 anni è candidata alle prossime elezioni, in campo per un seggio al Senato alle elezioni del 25 settembre. Ha accettato la candidatura come capolista al collegio uninominale a Latina per Italia sovrana e popolare, la lista che vede insieme Partito comunista, Patria socialista, Azione civile e Ancora Italia. Accanto a lei in questo momento c’è come sempre Andrea Piazzolla, factotum e da tempo in contrasto con il figlio di Gina.