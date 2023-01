Chiara Ferragni posa con le colleghe di Sanremo 2023 e zittisce tutti

Ecco Chiara Ferragni mentre posa sorridente con tutte le protagoniste di Sanremo 2023 e smentisce tutte le cattiverie dette sul suo conto

Quante cattiverie sul suo conto Chiara Ferragni collezionerà da qui a Sanremo? Sicuramente tante. Tali si sono dimostrate le voci, secondo le quali, la Ferragni non avrebbe voluto posare con le sue colleghe. Ve ne avevamo parlato anche noi: erano state delle indiscrezioni lanciate da Davidemaggio.it che però non si sono dimostrate vere. E’ stata le stessa Ferragni a smentire tutti, senza bisogno di parole. Lo ha fatto pubblicando sui social alcuni scatti che la mostrano nel backstage di Sanremo 2023 mentre attende di posare per le cover delle riviste e per gli scatti ufficiali. La vediamo insieme ad Amadeus e a Gianni Morandi e poi in accappatoio vicino alle sue colleghe “co-conduttrici”. Scatti sorridenti al fianco di Chiara Francini e altre foto insieme a Francesca Fagnani. Assente Paola Egonu che è impegnata in Turchia. Insomma tutte le voci secondo le quali la Ferragni aveva chiesto di non posare con le sue colleghe e aveva ottenuto il benestare di Amadeus si sono dimostrate infondate. Del resto la Ferragni è abituata al fatto che suo suo conto se ne dicano tante e che spesso molte delle cattiverie dette, non siano neppure vere. “Ci sei mancata Paola” ha scritto Chiara Ferragni postando sui social tutte le foto che la ritraggono in compagnia delle colleghe, con la Fagnani e anche con Chiara Francini. E ovviamente con Gianni Morandi e Amadeus in grande forma.

Queste le voci che erano circolate in questi giorni

Tutti in posa per Sanremo 2023

Manca davvero pochissimo e non vediamo l’ora di seguire questa nuova edizione di Sanremo 2023. C’è anche grande curiosità ma per il momento non sappiamo che cosa faranno le 4 signore chiamate da Amadeus per essere protagoniste del suo Festival. Niente spoiler, almeno per il momento anche se Chiara immaginiamo sia particolarmente tesa visto che suo marito è il re degli spoiler. Ma Fedez riuscirà a tenere due segreti? Già perchè anche il rapper sarà protagonista di una delle serate, ospite della nave di Amadeus. Ha quindi un doppio impegno: stare zitto e non dire nulla di quello che farà lui ma soprattutto non dire niente di quello che farà Chiara.