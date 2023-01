Cosa faranno le co-conduttrici a Sanremo 2023? Gli spoiler di Amadeus su Chi

E' Amadeus a dare qualche piccola anticipazione di quello che vedremo a Sanremo 2023: cosa faranno le co-conduttrici?

Ampio spazio sulla rivista Chi, nel numero di questa settimana, al Festival di Sanremo. I lettori della rivista diretta da Alfonso Signorini, potranno scoprire, leggendo l’ultimo numero della rivista Chi, molte anticipazioni sulla prossima edizione del Festival. Amadeus ad esempio, nella sua intervista per la rivista, ha parlato della scelta delle 4 co-conduttrici di questa edizione di Sanremo e ha anche spiegato che cosa faranno. Ovviamente pochissimi spoiler, perchè è tutto top secret ma qualche anticipazione arriva proprio dal direttore artistico. Il conto alla rovescia è iniziato e tutti vogliono sapere che cosa vedremo a Sanremo!

Sanremo 2023: cosa faranno le co-conduttrici sul palco?

Tra gli aneddoti raccontati da Amadeus c’è quello su Chiara Ferragni. Le voci che si sono susseguite in questi anni erano sempre vere a quanto pare, visto che Amadeus avrebbe voluto l’imprenditrice digitale sin dalla sua prima volta a Sanremo. Lo ha spiegato raccontando che cosa è successo nell’ultimo periodo : «Chiara è stata carina, ha già fatto gruppo con le altre ragazze. Non la conoscevo personalmente, anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte. Quando l’ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: “Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta”». La Ferragni in questi giorni non ha nascosto sui social tutta la sua agitazione in vista del Festival. Ricordiamo che l’influencer sarà protagonista della prima serata, il 7 febbraio e poi della finalissima, l’11 febbraio 2023.

Amadeus ha dato anche delle piccole anticipazioni su quello che le 4 co-conduttrici del Festival faranno: «Ogni ragazza (la Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Enogu, Chiara Francini, ndr) farà un monologo su un tema preciso. La vera rivoluzione era quella di dare uno spazio importante su questo palco a tante donne che potessero raccontare una propria storia, lanciando spunti di riflessione e portando qualcosa di importante che sentono vicino alla loro sensibilità, una propria battaglia».

Non sappiamo di cosa decideranno di parlare le 4 co-conduttrici scelte da Amadeus, probabilmente riveleranno qualcosina nei giorni delle conferenze stampa. Non ci resta che aspettare comunque le serate del Festival per commentare il lavoro di queste meravigliose donne! E auguriamo a tutte e 4 un grande in bocca al lupo per un compito certamente non semplice.