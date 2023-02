Elettra Lamborghini si sfoga in tv: “Momento difficile, piango sempre”

L'amaro sfogo di Elettra Lamborghini in tv: momento difficile, piange tutti i giorni. Lo racconta a Stasera C'è Cattelan

L’intervista di Alessandro Cattelan a Elettra Lamborghini è stata a tratti esilarante, grazie alla simpatia della cantante che davvero, è di una purezza disarmante. E infatti, nella prima parte, ha anche aperto il suo cuore al conduttore di Stasera c’è Cattelan. Alessandro le ha chiesto come stesse e la Lamborghini senza nascondere troppo gli ha spiegato che sta affrontando un momento non semplice. Se è vero che può essere felice per il successo, per la famiglia, per l’amore di suo marito AfroJack è altrettanto vero che sta ricevendo una serie di delusioni che la fanno stare male. La cantante ha spiegato che ci sono state delle persone che le hanno fatto del male e questo l’ha portata a perdere un po’ la fiducia verso il prossimo.

Momento no per Elettra Lamborghini: lo sfogo in tv

“Quest’anno saranno tre anni che mi sono sposata, con lui parlo in inglese ma ho imparato a capire anche l’olandese. Nessun problema con mio marito per fortuna, ma trovo in generale che le persone siano un po’ troppo cattive e la prendo troppo sul serio “ha raccontato Elettra nello studio di Stasera C’è Cattelan. E poi ha anche aggiunto: “In questi giorni ho pianto tanto e mio marito mi è stato sempre al mio fianco”. Il conduttore ha provato a chiedere che cosa la faccia tanto soffrire. Elettra ha parlato di un momento complicato, ha però iniziato la terapia per provare a uscirne. “Mi sto facendo aiutare” ha detto la cantante di Pistolero.

Al conduttore di Rai 2 ha anche detto: “Ho già fatto due incontri. Sto facendo una terapia che lavora sui traumi e io credo di averne avuti tre. Due non te li racconto, ma uno è quello che non riesco a superare la morte della mia cavalla. L’avevo presa che avevo tre anni”. Il pubblico ha un po’ rumoreggiato ma Elettra ha spiegato che questa per lei è una cosa seria, e visto che non vuole piangere volta pagina. L’intervista è proseguita poi in modo esilarante con la Lamborghini che ha dato il meglio di se. Nel frattempo sui social non sono mancate le teorie. C’è chi pensa che Elettra sia stata delusa da sua sorella Ginevra, dopo tutto quello che è successo al Grande Fratello VIP e c’è chi invece crede che ci siano state altre delusioni, magari da amici che fingevano di essere tali.