Beppe Vessicchio, incidente all’occhio: non ha visto una vetrata

Cosa è successo a Beppe Vessicchio? Un incidente a Sanremo, non ha visto una vetrata

Non è uno scherzo, l’incidente a Beppe Vessicchio è accaduto davvero. Il maestro non sarà presente sul palco del festival di Sanremo 2023, non dirigerà nessuno quest’anno ma il suo ruolo è un altro, come aveva già anticipato a chi era rimasto deluso per la sua assenza al festival. Beppe Vessicchio ha avuto un piccolo incidente ed è Fedez a spiegare cosa è accaduto. Vessicchio non ha visto una vetrata e ha sbattuto con il viso contro la parete di vetro. Risultato un occhio nero che lui stesso mostra sui social. Beppe Vessicchio ha preso in pieno la vetrata, un gran dolore e subito dopo il livido. Il famoso direttore d’orchestra forse ha anche un taglio ma quel vetro era così invisibile che non l’ha proprio visto.

Fedez mostra l’incidente di Beppe Vessicchio

Vessicchio è tutti i giorni in diretta Rai 2 con Muschio Selvaggio, il podcast che conduce con Fedez, un impegno previsto per l’intera settimana del festival di Sanremo 2023. E’ per questo che è il rapper a mostrare l’incidente del maestro, erano insieme quando è accaduto.

“Dovete sapere che ieri il maestro voleva entrare da qua e (dove si trova una vetrata) non aveva visto il vetro, è andato a sbattere e sembra che abbia fatto un incontro con Conor McGregor stamattina” racconta Fedez tra le storie di Instagram mostrando che alla fine è andata bene a Vessicchio.

“Oggi sono entrato dalla porta giusta” ha commentato sorridendo dopo avere mostrato l’occhio nero. Il gruppo di Muschio Selvaggio si trova a Sanremo per una edizione speciale e ha nel cast anche il grande maestro di musica che però adesso ha un occhio tumefatto. Come è ovvio il maestro non ha perso eleganza e simpatia. E’ lui il vero esperto di musica e del festival di Sanremo, di certo un gran valore aggiunto al programma di Fedez e Luis Sal che ogni giorno invitano i numerosi artisti della kermesse musicale.