Ieri il monologo della Fagnani su Nisida, oggi il cast di Mare Fuori: mettere le due cose insieme?

Quanta potenza avrebbe avuto il monologo di Francesca Fagnani se insieme a lei su quel palco ci fossero stati gli attori di Mare fuori?

Più volte in questi 4 anni, commentando quelle che erano state le scelte di Amadeus, abbiamo fatto notare come mancasse qualcosa, un filo rosso tra una serata e l’altra, un filo rosso che accompagnasse anche tutto quello che veniva detto e raccontato in una puntata del Festival. Quello che è successo ieri ne è stato l’esempio per eccellenza. Francesca Fagnani ha pensato di portare a Sanremo, in una edizione vista moltissimo dai giovani, un monologo che parlasse dei giovani. Di educazione ma soprattutto di rieducazione, di seconde occasioni, di rispetto. Ci ha raccontato le storie dei minori, la Nisida. Come la serie Mare Fuori ha già fatto in due stagioni. Ha incontrato i ragazzi e le ragazze in carcere, ha parlato con loro e ha letto i loro pensieri. Tutto molto interessante nell’idea, discutibile sull’elaborazione. Hai un cast pazzesco, quello di Mare Fuori, hai un pubblico che impazzisce per tutti i protagonisti della serie di Rai 2. E che cosa fai, hai Francesca Fagnani che legge ( male) un monologo dedicato a quei ragazzi, e non unisci le due cose? E’ vero che i meravigliosi attori di Mare fuori si sono auto invitati sul palco di Sanremo, chiedendo nel giorno della conferenza stampa di presentazione della fiction, di poter cantare la sigla sul palco. Non c’è stato nessuno al quale è venuto in mente che sarebbe stata l’occasione migliore per mettere due cose di senso compito insieme? Come sarebbe stato il monologo della Fagnani se quelle frasi, le avessero lette gli attori di Mare Fuori? Sarebbe stato un pugno nello stomaco. Sarebbe stato ancora più forte di quello che poi è stato. Perchè il contenuto, nessuno lo discute. La messa in scena, poteva essere completamente diversa. Pensare qualcosa di diverso avrebbe aggiunto, non tolto. Avrebbe dato più forza a quel messaggio che è arrivato forte e chiaro a tutti a casa, ma che avrebbe avuto, una potenza persino virale, se su quel palco, ci fossero stati loro. Gli stessi attori protagonisti di Mare Fuori che avrebbero attirato in quel momento, anche la fetta di pubblico che doveva ascoltare le parole di una brava e professionale Francesca Fagnani.

Il monologo di Francesca Fagnani

Se è vero che la Fagnani voleva rivolgersi anche a chi le leggi le pensa e le mette in atto, è altrettanto vero che parlava a quei giovani che pensano che la felicità si possa comprare. Parlare a loro, tramite qualcuno che stimano e amano, sarebbe stato diverso. Soprattutto considerato il fatto che tutti gli attori di Mare Fuori saranno oggi a Sanremo a cantare su quel palco, la colonna sonora della fiction. Che colpo al cuore sarebbe stato vederli tutti lì, alla fine di quel monologo…