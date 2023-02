Peppino di Capri assente a Sanremo 2023: cosa è successo

Peppino di Capri non sarà questa sera a Sanremo 2023: ecco il perchè della sua assenza

Era stato annunciato come uno dei grandi ospiti della puntata di Sanremo 2023 del 9 febbraio 2023. Ma alla fine qualcosa ha cambiato i piani di Amadeus. Peppino di Capri non sarà a Sanremo 2023 in questa serata. Una notizia dell’ultima ora visto che neppure al TG 1 se ne era parlato, anzi. Era stato mandato in onda un filmato in cui Peppino di Capri raccontava del suo incontro con Damiano dei Maneskin poche ore fa a Sanremo. Un incontro spontaneo, lo ha definito il cantante, molto contento di aver incontrato il leader dei Maneskin. E quindi era anche tanta l’attesa soprattutto dei suoi fan che non vedevano l’ora di ascoltare di nuovo Peppino di Capri che però stasera, passa!

Peppino di Capri assente a Sanremo: che cosa è successo

Salta l’ospitata di Peppino di Capri per un calo di voce del cantante, dovuto al forte freddo di questi giorni. L’esibizione verrà recuperata domani. Sono queste le primissime notizie. In apertura di serata nè Gianni Morandi nè Amadeus hanno detto nulla su quanto accaduto ma appunto, non è nulla di grave per cui Peppino di Capri dovrebbe essere presente domani sera. La presenza di Peppino di Capri non era prevista neppure nella scaletta dell’ultimo minuto.

Qui tutte le notizie sulla scaletta della serata