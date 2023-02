Il gesto di Sabrina Ferilli per Maria e Maurizio: ritorno immediato da Tokyo

Sabrina Ferilli assente in queste ore ma vicina con il cuore a Maria de Filippi: sta tornando in Italia da lei

In queste ore migliaia di persone comuni hanno raggiunto il Campidoglio per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Centinaia e centinaia di personaggi del mondo dello spettacolo si sono stretti intorno ai tre figli del giornalista e a Maria de Filippi. Abbiamo visto Fiorello, Stefano de Martino, Mara Venier, Gigi d’Alessio, Lino Banfi e molti altri colleghi e amici della coppia a Roma, per un ultimo saluto al conduttore del Costanzo Show. Molti però hanno anche notato l’assenza di Sabrina Ferilli, una delle migliori amiche di Maria de Filippi. Una assenza giustificata: l’attrice infatti si trovava da poco a Tokyo, quando è stata raggiunta dalla notizia della morte di Maurizio Costanzo. Sui social ha postato una rosa rossa con una scritta enigmatica: “Fiori e promesse. Tante mancate.” In tanti hanno pensato che si riferisse a qualcuno, che fosse magari un messaggio per Maria e Maurizio. Ma c’è stata una storia, che ha colpito moltissimo chi segue Sabrina Ferilli e non solo. Poche ore dopo la notizia della morte di Maurizio Costanzo, l’attrice ha postato su instagram una immagine molto eloquente. L’aeroporto e il volo diretto in Italia, con la scritta “arrivo”. Per tutti un chiaro messaggio indirizzato alla sua grande amica, Maria de Filippi. Se è vero che la conduttrice di Uomini e Donne non usa i social, è altrettanto vero che le persone che le vogliono bene, le mandano spesso dei messaggi pieni di affetto. E in questo caso, sembra evidente che quella frase, così forse, o meglio, quel verbo così forte, fosse indirizzato alla donna, all’amica che sta soffrendo, dilaniata dal dolore per la perdita del suo compagno di vita.

In queste ore tante, tantissime le testimonianze di chi ha voluto bene a Maurizio e vuole bene anche a Maria. Per la prima volta, insieme, in una intervista, anche Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, per l’addio a Costanzo. Anche questo a suo modo, un momento storico.

Domani l’ultimo saluto pubblico a Maurizio Costanzo con il funerale in diretta da Roma. Alle 15 su Canale 5 ci sarà una puntata speciale di Verissimo con Silvia Toffanin.