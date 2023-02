Da Alessandra Celentano a Kledi, gli ex talenti di Amici: ci sono tutti per Maria al funerale di Costanzo

Tutto l'affetto del mondo di "Amici" per Maria de Filippi e Maurizio Costanzo nel giorno del suo funerale

Non era una sfilata certo, e neppure una gara a chi ci fosse o meno. Ma è stato straordinario vedere tutto l’affetto che oggi, è stato riservato a Maria de Filippi, a Maurizio Costanzo e a tutta la famiglia della coppia. In chiesa a Roma, c’erano tantissime persone, che spesso abbiamo visto al fianco di Maria e di Maurizio. E ovviamente c’era tutto il mondo di Amici. Innanzi tutto al fianco di Maria de Filippi c’era il suo braccio destro, Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island e Uomini e Donne, e amica, da oltre 20 anni, della conduttrice. Una persona di famiglia, tanto da essere seduta al primo banco, vicino a Gabriele Costanzo. E poi in chiesa tutte le persone che ad Amici e non solo, ci lavorano, ci hanno lavorato e ci sono passate come talenti. Abbiamo visto la maestra Alessandra Celentano, che da Maria è stata lanciata nel mondo della tv, e amata anche da Costanzo, un maestro per tutti. E poi c’era anche Kledi, un altro che con Maria de Filippi e Maurizio ci ha lavorato per anni. Kledi era un ballerino promettente ma sconosciuto quando Maria lo volle al suo fianco per quegli improbabili balletti a C’è posta per te, nelle prime edizioni. E poi il salotto di Buona Domenica e la scuola di Amici da professionista. Il lungo e commovente abbraccio con Lorella Cuccarini, voluta proprio da Maria nella scuola di Amici, dopo il suo addio alla Rai. E poi Fioretta Mari, amatissima insegnante di recitazione delle prime edizioni del talent, legatissima anche a Maurizio.

Il grande saluto del mondo di Amici a Maria de Filippi

Ma oggi al funerale, tra la gente, c’erano anche gli ex allievi di Maria. Difficile vederli tutti. Abbiamo intravisto, complice anche la sua altezza, Mattia Briga, che lavora anche con Gabriele Costanzo, figlio di Maria e Maurizio. E poi Andrea Dianetti , uno dei primi attori nella scuola di Amici. Insieme a lui anche Manuel Aspidi, ex colto del talent di Canale 5. Ma c’era davvero tanta tanta gente oggi in chiesa a Roma. Tra gli altri anche Michele Bravi, amatissimo da Maria e presente nelle ultime edizioni di Amici, come sostegno degli allievi del talent. C’era Carlo di Francesco, ex coach di Amici, e spesso giudice nel programma di Maria, insieme a sua moglie, Fiorella Mannoia. C’era Anna Pettinelli, ex coach di Amici che si è sciolta in un abbraccio pieno di lacrime e commozione tra le braccia di Maria. Ovviamente c’era anche Gianni Sperti, che della scuola di Amici ha fatto parte nelle prime edizioni del talent. E tanti di certo, non li abbiamo visti, non sono stati inquadrati, non si sono mostrati. E molti altri avrebbero voluto esserci e non hanno potuto raggiungere Maria in questo giorno di lutto. Lo avranno sicuramente fatto con il cuore e con il pensiero, quello che si ha sempre per una persona a cui si vuole bene.