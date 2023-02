Tutto l’amore di Fiorello per Maurizio Costanzo: la sua Se Telefonando è da brividi (VIDEO)

E' pieno d'amore il ricordo di Fiorello per Maurizio Costanzo: da Viva Rai 2 un omaggio che tocca tutte le corde del cuore sulle note di Se telefonando

Ha pesato ogni parola, ha calibrato il suono di ogni emozione Fiorello oggi intonando alle 7 del mattino nel suo Viva Rai 2 Se Telefonando. E ha regalato a Maurizio Costanzo quasi certamente, uno dei regali più belli che potesse fargli. Ha scelto una per una le immagini, cucite in modo perfetto su una canzone che sembra perfetta anche per questa occasione. Perchè tutti avrebbero voluto dirgli addio, tutti avrebbero voluto fargli un’ultima chiamata per un addio. E invece Maurizio se n’è andato, senza che nessuno se lo aspettasse. Oggi Fiorello commosso, contrito, emozionato, ha salutato uno dei suoi più grandi amici, la persona che forse prima di tutti ha visto in lui quel talento unico e speciale che gli ha permesso di diventare quello che oggi è. E permetteteci di dirlo, ha regalato forse uno degli omaggi più belli e sentiti che in queste ore sono state fatte al giornalista, che si è spento a Roma venerdì.

A poche ore dall’ultimo saluto, a poche ore dai funerali di Costanzo che saranno celebrati oggi alle 15 a Roma, Fiorello lo ha omaggiato e salutato a modo suo.

E’ pieno d’amore l’ultimo saluto di Fiorello a Costanzo da Viva Rai 2

“Sono tre giorni che penso a cosa dire di te senza essere banale, ridondante… Maurizio, sono tre giorni che parlano di te, che dicono cose stupende di te, del grande uomo che eri, di come hai rivoluzionato il mondo della tv e di come hai cambiato la vita a tante persone che fanno questo mestiere, me per primo”, esordisce Fiorello. “So quanto ti piacesse ridere e noi ci siamo divertiti, eh Maurizio! Abbiamo fatto di tutto: ti ho fatto fare Porthos dei Tre Moschettieri, hai suonato il sax per finta, abbiamo ballato il cha cha cha, abbiamo riso di cose assurde che per gli altri invece non volevano dire niente e adesso sono qua e devo fare lo show. E oggi cercheremo di fare la puntata più divertente in tuo onore. Speriamo di riuscirci perché deve essere ancora e ancora più divertente”.

E poi il momento della grandissima emozione, sulle note di “Se telefonando“, canzone scritta proprio dal giornalista nel 1966 e portata al successo da Mina: “Voglio omaggiarti cantando la tua canzone più celebre, Se telefonando, che in questi giorni l’hanno suonata mille volte, guarda, e adesso mi ci metto pure io”. Infine il saluto con gli occhi lucidi: “Ciao Maurizio”