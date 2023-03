Fedez diserta la conferenza stampa di Lol: silenzio anche sui social

Era atteso alla conferenza stampa di Lol 3 Fedez ma oggi non si è presentato: cosa sta succedendo

C’era molta attesa oggi per la prima uscita pubblica ufficiale di Fedez dopo Sanremo. Ma il rapper, ha deciso di deludere le aspettative di chi oggi, avrebbe forse azzardato qualche domanda di troppo. Oggi quindi Fedez ha deciso di non presentarsi alla conferenza stampa di Lol. Tutto pronto per la terza edizione del programma, che sta per sbarcare su Prime Video ( come lo stesso Fedez aveva raccontato pochi giorni fa con delle storie sui social). In passato è sempre stato in prima linea vista la sua “influenza” mediatica e un canale instagram con oltre 15 milioni di follower. Oggi invece, almeno per il momento, ha disertato la conferenza stampa e ha anche deciso di non postare nulla sui social, cosa che ha fatto preoccupare non poco, i fan del cantante. Ricordiamo che Fedez sarà host di Lol, insieme a Frank Matano che oggi quindi, ha preso in mano le redini della presentazione di questa terza stagione del format di Prime Video dedicato alla risata, in uscita dal 9 marzo 2023.

Fedez diserta la conferenza stampa di Lol-Chi Ride è fuori

Attesissimo dopo la sparizione social seguita al festival di Sanremo (su cui si sono fatte mille illazioni, da una crisi matrimoniale con Chiara Ferragni alla montatura pubblicitaria), il rapper non è intervenuto né ha mandato un contributo video. “Ci segue da lontano”, ha spiegato Serena Dandini che ha condotto la conferenza stampa.

È toccato dunque a Matano fare gli onori di casa, insieme alla Dandini, ai concorrenti della terza stagione – Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi -e allo ‘special guest’ Maccio Capatonda. Come detto in precedenza però, quello che ha stupito tutti, è stato il fatto che oggi Fedez ( almeno fino alle 14 momento in cui scriviamo) non abbia postato neppure un video, una storia, per dare visibilità a LOL. Questo ha fatto pensare a molti che forse il marito di Chiara Ferragni non stia ancora molto bene. I recenti video in cui si vedeva Fedez balbettare e con delle apparenti difficoltà, hanno fatto preoccupare tutti. E la sua assenza di oggi, è l’ennesimo protesto per fare chiacchiericcio, visto che di ufficiale, nessuno comunica nulla.