Anche Fiorello ironizza su Heather Parisi tra Guardia di finanza e Cicale è show a Viva Rai 2

Esilarante la presa in giro ai danni di Heather Parisi arrivata da Viva Rai 2 con un Fiorello ancora una volta strepitoso

Doveva essere un viaggio divertente quello di Heather Parisi in Italia. Un viaggio di lavoro anche: prima l’ospitata a Benedetta Primavera con Loretta Goggi, per la prima serata del venerdì sera di Rai 1. Poi l’ospitata a Belve in prime time, questa volta su Rai 2. Doppio cachet per la Parisi, due serate che valevano un viaggio dall’Oriente ( la Parisi aveva comunque trascorso anche dei giorni sulla neve approfittando di questo viaggio tutto italiano). Le cose però non sono andate nel migliore dei modi, visto quello che è successo alla show girl. Prima le indiscrezioni lanciate sui social da Lucio Presta che ha raccontato del compenso pignorato e la storia dell’ufficiale giudiziario; poi una intervista a Belve tra luci e ombre. E questa mattina anche le parole di Jacqueline Luna che smentisce in tutto e per tutto il racconto da famiglia Mulino Bianco della Parisi a Belve. Ci mancava solo Fiorello che da Via Asiago ha fatto il suo. Cavalcando questa onda, il conduttore di Viva Rai 2, ha mirato e fatto fuoco. Una sana presa per i fondelli, con i ballerini che questa mattina, si sono esibiti per le strade di Roma nel programma di Rai 2, sulle note di Cicale. Non è passato affatto inosservato il look: vestiti da guardia di finanza. Anche se la Parisi ieri a Belve, ha smentito, va detto, per l’ennesima volta, i guai legati a debiti e simili, del suo adorato marito. La vita a Hong Kong è una scelta persona che nulla ha a che fare con problemi con la giustizia. “Veniamo in Italia tutte le volte che vogliamo” ha fatto notare la Parisi nello studio di Belve a Francesca Fagnani. Non sapeva ancora che ad attenderla nel camerino, ci sarebbe stato l’ufficiale giudiziario a prelevarle il cachet appena conquistato.

E chissà se poteva anche solo immaginare che Fiorello si sarebbe preso la briga di realizzare anche uno sketch con tanto di ballerini vestiti da Guardia di Finanza che hanno danzato sulle note di Cicale…Vi lasciamo al video, assolutamente uno dei momenti più esilaranti della puntata di oggi di Viva Rai 2.

Viva Rai 2 puntata 15 marzo 2023: Cicale e Guardia di Finanza