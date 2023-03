Loretta Goggi fa dietro front e canta Maledetta Primavera con lacrime finali (VIDEO)

Che emozione su Rai 1 con Loretta Goggi che canta Maledetta Primavera: la cantante ci ripensa e fa bene

Meno di tre milioni di spettatori per la prima puntata di Benedetta Primavera e critiche a pioggia da parte degli addetti ai lavori che hanno trovato il programma poco originale, troppo lento e noioso. Loretta Goggi è corsa subito ai ripari cambiando in corsa: più musica, più spettacolo, meno parole. E in questa ottica ha rivoluzionato anche le sue posizioni, quello che aveva detto nelle tante interviste rilasciare durante queste settimane, prima del debutto del suo programma. “No non canterà Maledetta primavera” aveva detto la conduttrice spiegando anche i motivi per i quali, aveva deciso di non farlo. “Non canterò Maledetta primavera non perchè ho un problema con la canzone o perchè la detesti. Non è vero, solo che mi dispiace che in ogni programma che vado, mi presentino con Maledetta primavera” aveva detto la conduttrice anche nel corso della conferenza stampa di presentazione di Benedetta Primavera, il suo programma su Rai 1. “Ho chiesto un po’ di tempo per cantarla, magari con qualcun altro, vorrei sentirla in un altro modo” queste erano state le parole di Loretta Goggi alla vigilia del suo esordio su Rai 1 con Benedetta Primavera. Parole che non tutti avevano ascoltato, per cui molte persone non avranno fatto caso a quello che è successo ieri sera, quando in apertura di show, la Goggi è partita a bomba con la sua canzone. Ma chi aveva ascoltato le parole della Goggi, un pensierino su questa scelta, lo ha fatto eccome.

Loretta Goggi si commuove cantando Maledetta Primavera

Avrà fatto male la Goggi a dare per scontato che non avrebbe cantato, che questa volta non lo avrebbe fatto, ma poi il risultato, quello della sua esibizione, è stato certamente pazzesco. Lacrime per lei, pubblico in piedi, e sempre grande approvazione non solo da parte dei suoi fan ma anche dal pubblico a casa che dai social, ha commentato gradendo moltissimo.

Il video dell’esibizione

Le note che riesce ancora a sparare arte maestria #BenedettaPrimavera pic.twitter.com/0BYMnGvSu9 — Nicolò, ‘un tipo’ (@NicoloC__) March 17, 2023

Saranno bastati i cambiamenti apportati in questa seconda puntata di Benedetta Primavera a convincere anche altri spettatori a sintonizzarsi su Rai 1? Lo scopriremo solo con i dati di ascolto relativi alla serata del 17 marzo 2023 che saranno come sempre disponibili dopo le 10.