Amadeus rivuole Chiara Ferragni a Sanremo 2024? La chicca

Stando alle ultime news in arrivo dalla rivista Chi, Chiara Ferragni sarebbe il sogno di Amadeus per Sanremo 2024, questa volta per tutte le 5 serate

“Il Festival è stato bello anche perché lo abbiamo condiviso con belle persone come voi” aveva scritto pochi giorni fa Amadeus sui social postando una foto insieme a Chiara Ferragni. Una foto che per molti era un indizio di qualcosa di più grande. Un ritorno di Chiara Ferragni a Sanremo? Mentre sui giornali si fanno ipotesi mirabolanti, si parla di un nuovo conduttore per il Festival, Amadeus va per la sua strada e continua a lavorare in vista di Sanremo 2024 dopo lo strepitoso successo dell’ultimo dei suoi Sanremo. E stando a quanto si legge sull’ultimo numero della rivista Chi in edicola questa settimana, il direttore artistico avrebbe già preso una decisione molto importante, che riguarda appunto Chiara Ferragni. Sta pensando di averla al suo fianco per l’intera durata del Festival il prossimo anno? Una mossa molto coraggiosa quella di Amadeus, considerata l’ondata di polemiche e non solo, derivata dalla presenza di Chiara a Sanremo 2023. Dalle pubblicità occulte a Instagram a tutta la storia legata alla presenza ingombrante di Fedez…Ad Amadeus a quanto pare, tutto questo non interessa. Si sarebbe trovato così bene a lavorare con Chiara, da rivolerla ancora al suo fianco per il prossimo anno.

Amadeus rivuole Chiara Ferragni per Sanremo 2024

Sulla rivista Chi in edicola questa settimana tra le chicche di gossip si legge: “Amadeus corteggia Chiara Ferragni. Per il prossimo Festival di Sanremo il conduttore, riconfermato alla conduzione, sta nuovamente pensando di avere al suo fianco sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni”.

Che cosa ne pensa però Chiara di questa eventualità, dopo essere entrata già una volta in quel frullatore che per più di un mese, le ha sconvolto la vita? Secondo la rivista Chi: ” L’imprenditrice, presente nella scorsa edizione in due serate, questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse. I due si sono ritrovati a cena, lo scorso weekend, con la moglie del conduttore, anche per parlare di questo. Ma al momento la Ferragni è più propensa al no“. Immaginare perchè la Ferragni sia più vicina al no che al si, è abbastanza facile…