Raffaella Mennoia sempre vicina a Maria de Filippi prima e dopo il lutto: “Ci siamo stretti intorno a lei”

Raffaella Mennoia e tutto l'amore per Maria de Filippi nei suoi giorni più difficili

Nei giorni tra i più difficili della vita di Maria de Filippi, al suo fianco, ci sono state le persone che lavorano con lei ma che per lei, sono anche famiglia. Una di queste è Raffaella Mennoia, arrivata nella vita di Maria de Filippi quando era poco più che una adolescente. Oggi invece è una donna cresciuta nel mondo di Maria, che ha lavorato per oltre 20 anni al suo fianco e che ne è diventata il braccio destro, perchè, come rivela la Mennoia nella sua prima intervista dopo la morte di Costanzo al Corriere della sera, in Fascino c’è meritocrazia. Se lavori bene, ottieni i risultati che ti aspetti. E a lei è successo. Oggi di Maria dice che è il filo conduttore della sua vita, ed è impossibile non immaginare che ci sarebbe stata lei, in quei giorni al fianco della De Filippi con la quale condivide quasi tutta la sua giornata.

Raffaella Mennoia e il lutto di Maria de Filippi

L’autrice di Uomini e Donne ha raccontato nella sua intervista al Corriere della sera: “Non ho ben capito cosa succedesse in quei giorni, nulla è stato deciso a priori, era semplicemente un assecondare gli eventi, tutto molto spontaneo. Non c’è stato alcun genere di ragionamento“. Ed è chiaro che quando sei importante per una persona, non solo lo dimostri ma chi ha bisogno, deve avere per forza il tuo appoggio ed essere consapevole di poter contare su di te.

La Mennoia è stata subito riconosciuta dagli addetti ai lavori anche perchè è forse la persona che lavora al fianco di Maria de Filippi che in questi anni, si è vista di più anche sul piccolo schermo e sui social. Ha voluto però specificare che non era la sola al fianco di Maria: “Oltre a me c’erano tante persone del nostro gruppo, ci siamo stretti tutti intorno a lei. Ci siamo messi a servizio di quello che stava succedendo, non come persone che lavorano lì ma come persone che provano un affetto. Se vuoi bene a una persona le stai vicino.”

E sul rapporto con la de Filippi, ha raccontato: “Con Maria c’è un legame di amicizia da tanti anni, è la persona che, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. È una persona molto esigente ma che rispetta il lavoro degli altri. Da noi, in Fascino, c’è meritocrazia. Fai strada se lavori e ti impegni“.