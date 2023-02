Raffaella Mennoia sempre accanto a Maria de Filippi: le prime parole dopo il lutto

C'era lei accanto a Maria de Filippi nella camera ardente, c'era lei anche in chiesa al primo banco vicino a Gabrele. Raffaella Mennoia rompe il silenzio

L’abbiamo vista sempre al fianco di Maria de Filippi in questi giorni. Forse che non conosce bene la conduttrice Mediaset si è chiesto chi fosse, ma per chi ama i programmi di Canale 5, da Uomini e Donne a Temptation Island, non ci sono stati dubbi nel riconoscere Raffaella Mennoia. Non è solo una delle più fidate collaboratrici di Maria, il suo braccio destro, una autrice dei programmi di Canale 5 condotti dalla de Filippi. E’ una sua creatura. Dal pubblico parlante della prima versione di Amici, alla scrivania degli studi di Cinecittà. Oggi da dietro le telecamere Raffaella studia tutti, segue ogni passaggio, è l’ombra di Maria. Ma non è solo lavoro. C’è molto molto di più. Una amicizia ventennale. E si sa bene che Maria, ama avere intorno a lei persone che la capiscono, che hanno la sua stessa devozione per il lavoro, che non smettono di pensarci quando tornano a casa. Chi conosce Raffaella Mennoia sa che è questo e molto di più per tutti i programmi di Canale 5 di Maria ma soprattutto per tutte le persone che entrano in quegli studi. Non ha detto nulla Raffaella in questi giorni, dopo la notizia della morte di Maurizio Costanzo. Ma è tornata sui social poche ore fa. Per ringraziare per l’affetto dimostrato e non solo.

Le prime parole di Raffaella Mennoia sui social dopo il lutto di Maria

Insieme a Maria nei momenti difficili della camera ardente, accanto a lei e a Gabriele in chiesa, per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Raffaella è stata una delle spalle di Maria in questi giorni. E oggi però ha qualcosa da dire. Un grazie ma anche un messaggio forte e chiaro: “E’ stato scritto tutto e di tutto e da tutti, come doveva essere e così è stato, ma adesso viviamo. Grazie” queste le parole della Mennoia. Nessun riferimento a Maurizio, a Maria. Ma è chiaro che le sue parole siano per questo momento. Nessun accenno a quello che succederà nei prossimi giorni. Probabilmente sarà lei a dire qualcosa su quanto accadrà nei palinsesti, in modo ufficiale. Vedremo.