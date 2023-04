Anche Laura Pausini nel Mare Fuori di Viva Rai 2 ed è ancora show (VIDEO)

C'è posto anche per Laura Pausini nella Mare Fuori di Viva rai 2: ecco l'esilarante video

Si arricchisce di protagonisti ed interpreti la Mare Fuori di Viva Rai 2 sapientemente ideata da Rosario Fiorello. Un altro mese e mezzo in compagnia del programma di Rai 2 e ancora tante storie da raccontare nella parodia della serie più vista dell’anno su RaiPlay. Milioni di visualizzazioni per la terza stagione di Mare Fuori ma anche grandissimo successo per questa parodia che a Viva Rai 2 viene fatta con i protagonisti del programma. Dicevamo che nella puntata in onda il 20 aprile, un altro personaggio si è aggiunto al cast. Si tratta di Laura Pausini che qualche giorno fa era stata ospite di Fiorello in Via Asiago. Probabilmente nella stessa occasione ha girato i pochi minuti che oggi abbiamo visto, della Mare Fuori di Viva Rai 2. Se a Sofia Goggia era toccato il ruolo di Naditza, la fidanzata del Chiattillo, a Laura Pausini un ruolo invece totalmente del tutto inedito e inventato. La cantante infatti veste i panni di Laura Pausillipo, la moglie del comandante, interpretato da Mauro Casciari, in profumo di oscar, va detto, per questo ruolo.

Anche Laura Pausini nel cast di Mare Fuori di Viva Rai 2

Non c’è bisogno di aggiungere altro, vi lasciamo all’esilarante video che mostra la prima uscita di Laura Pausini che interpreta una bella napoletana, la moglie del comandante. Una visita, quella nel carcere di Mare Fuori, che il comandante non ha molto gradito: il babà in servizio non si può mangiare!

Vi ricordiamo che tutte le puntate di Viva Rai 2 possono essere riviste in streaming su RaiPlay. Il programma di Fiorello andrà in onda per tutto il mese di maggio e probabilmente, visto il sondaggio fatto nei giorni passati, la data conclusiva sarà il 9 giugno, con l’ultima puntata di questa edizione. E poi chissà, forse a settembre si tornerà in onda su rai 1 ma è ancora presto per trarre questo genere di conclusioni.