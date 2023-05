Amadeus ascoltato dalla Digos per il caso Blanco: le foto su Chi

La rivista Chi pubblica le foto di Amadeus chiamato a testimoniare dalla Digos sul caso Blanco a Sanremo

Qualche giorno fa tutti i siti di informazione hanno ripreso una notizia, lanciata in anteprima da Dagospia e confermata poi dall’Ansa, che aveva come protagonista Amadeus . Il conduttore e direttore artistico dell’ultimo Festival di Sanremo è stato sentito dalla Digos, a Milano, in relazione al caso del danneggiamento degli arredi floreali da parte dell’artista Riccardo Fabbriconi, alias Blanco, durante l’ultima edizione della kermesse canora. Amadeus non aveva commentato questa indiscrezione di stampa ma era arrivata la conferma, poche ore dopo, da parte della questura di Milano. Oggi una nuova pagina di questo “giallo” tutto italiano, si perchè solo in Italia si potevano spendere soldi e tempo dietro a un caso che non è mai esistito. E’ la rivista Chi, diretta da Alfonso Signorini, a pubblicare le foto dell’arrivo in questura di Amadeus e gli scatti del conduttore insieme a chi lo ha ascoltato. Se le guardaste senza essere a conoscenza di quanto accaduto, pensereste che si tratti di una serie tv, di una puntata di Don Matteo magari, con Amadeus guest star. E invece è tutto vero. I paparazzi hanno seguito Amadeus in questura, tutto documentato, come potrete leggere acquistando il numero della rivista Chi in edicola questa settimana.

Pochi giorni fa si era detto che secondo indiscrezioni giornalistiche Amadeus, che vive a Milano, è stato sentito, su delega della procura della Repubblica di Imperia che indaga sul caso, come persona informata dei fatti. L’ipotesi di reato per Blanco resta sempre danneggiamento aggravato.

Su Chi le foto di Amadeus in questura

Da Un giorno in pretura a Un giorno in questura insomma, è un attimo, ed ecco che i fotografi immortalano i sorrisi di Amadeus che ringrazia e stringe le mani degli agenti di polizia che hanno raccolto la sua testimonianza.

Tutto confermato quindi con tanto si servizio fotografico per Amadeus che è ancora protagonista assoluto delle cronache di ogni tipo. Blanco invece ha provato a voltare pagina e lo ha fatto in musica e a giudicare dal successo delle sue ultime canzoni, lo sta facendo alla grande. Il cantante, parlando di quello che era successo a Sanremo, non aveva avuto peli sulla lingua, confermando la sua versione dei fatti.