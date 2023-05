Biggio è Camilla, Fiorello è Re Carlo III: l’ennesimo show a Viva Rai 2 ( Video)

Ennesimo show di Fiorello e Biggio a Viva Rai 2: questa volta sono Re Carlo e Camilla

Oltre sei milioni di italiani hanno seguito sabato la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III. Perchè al netto delle critiche, il fascino della famiglia reale e dei rituali così obsoleti ma anche così impregnati di storia, resta immutato nel tempo. Milioni di persone in tutto il mondo hanno assistito all’incoronazione di Re Carlo III e tra queste c’erano sicuramente anche Biggio e Fiorello che oggi a Viva Rai 2 hanno regalato l’ennesimo show imperdibile. Biggio è diventato Camilla mentre Fiorello era ovviamente re Carlo. I due sulle note di Felicità in una versione rivisitata, hanno cercato di raccontare quello che è successo sabato a Londra, un po’ stanchi va detto, anche perchè la cerimonia lunga, assai lunga, ha messo a dura prova anche due persone resistenti come Carlo e Camilla! L’ironia con cui Fiorello e Biggio hanno portato in tv un momento così sacro è quella ironia che solo chi riesce a fare satira nel modo giusto, porta in scena. “Diventare regnante ma anche badante” è stata una delle frasi cult che il pubblico continua a ri-condividere sui social, perchè quando c’è del genio, bisogna riconoscerlo. Se la corona di re Carlo Fiorello è del tutto inguardabile, che dire di quei baffoni di Biggio che fanno passare Camilla come la più bella del reame, la vera Camilla. Insomma Fiorello e Biggio nella puntata di Viva Rai 2 dell’8 maggio hanno regalato l’ennesima parodia di cui davvero non possiamo fare a meno e sale la tristezza al sol pensiero che tutto questo tra un mese finirà. Perchè anche Biggio e Fiorello ci lasceranno, anche Viva Rai 2 andrà in vacanza.

Biggio e Fiorello diventano Carlo e Camilla: il video

Cantare "Felicità" con Camilla: era letteralmente una vita che #CarloIII aspettava questo momento dopo la #Coronation pic.twitter.com/F145RdRGYe May 8, 2023

Viva Rai 2: ci sarà una seconda stagione?

Nella puntata di oggi di Viva Rai 2, Fiorello ha anche parlato di questa fantomatica seconda stagione del programma. Ha ironizzato sul fatto che se si andrà avanti, i criticoni diranno che poi si fanno sempre le stesse cose e diventa tutto noioso; se invece non si farà le critiche ci saranno lo stesso perchè ci saranno tutte le persone che diranno che una seconda stagione di Viva Rai 2 andava fatta…

Bhè la soluzione a questo punto potrebbe essere un’altra: non fare Viva Rai 2 ma Viva Rai 1!