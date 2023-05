Fiorello tuona da Viva Rai 2: Amadeus non si tocca

Fiorello da Viva Rai 2 prende le difese di Amadeus: "Non si tocca, è il più grande direttore artistico insieme a Pippo Baudo"

Anche Fiorello scende in campo: il conduttore di Viva Rai 2 prende posizione e difende Amadeus, che in ogni caso, non ha bisogno di essere difeso.

Amadeus farà Sanremo ma solo come conduttore e non come direttore artistico? Amadeus sarà costretto a lasciare Sanremo per via della nuova dirigenza Rai? Amadeus sta per perdere tutto? Amadesu non andrà in vacanza questa estate…Ne avrete lette di ogni in questi giorni sulla nuova Rai che verrà e anche sul futuro di Amadeus. Tante chiacchiere a quanto pare, e poche certezze. Ma che ci fosse poco da rischiare per il conduttore era chiaro, avendo lui un contratto blindato. E di certo la nuova Rai, la Rai che verrà, non ha nessuna intenzione di spendere soldi per processi e per ricorsi vari ed eventuali. Oltre a non avere intenzione a rinunciare a tutto quello che può succedere in un Festival targato Amadeus dagli ascolti record. Di questo ha parlato oggi anche Fiorello che è sceso in campo in difesa del suo amico Fiorello, dopo le tante voci circolate in queste ore. “Amadeus fagliela vedere, come si dice, fagliela vedere, o tutto o niente” ha detto il conduttore di Viva Rai 2 riferendosi alle ultime voci circolate secondo le quali la nuova dirigenza Rai avrebbe voluto Ama al timone di Sanremo ma un’altra persona alla direzione artistica. “Prendere o lasciare, Amadeus è un grande direttore artistico e ha portato Sanremo ai fasti” ha tuonato Fiorello nella puntata di Viva Rai 2 del 10 maggio con tanto di maglietta dedicata al suo amico Amadeus.

Le parole di Fiorello per Amadeus da Viva Rai 2

Anche Biggio ha ricordato che le classifiche in Italia sono stra piene di canzoni che sono state lanciate da Sanremo e anche Fiorello lo ribadisce: mai era successo prima che al festival si ascoltassero le canzoni diventate poi tra le più sentite nell’anno, quelle maggiormente premiate. “Mai Sanremo è stato vicino così ai giovani” ha detto Fiorello continuando a cercare tutte le argomentazioni valide per dimostrare che no, Amadeus non si tocca. E poi ironicamente ha anche scherzato: “Ma semmai levategli la conduzione e mettete Biggio ma non la direzione artistica”. Il conduttore di Viva Rai 2 ha anche deciso di fare un paragone, definito una sorta di bestemmia. “E’ il più grande direttore artistico, oserei dire al pari di Pippo Baudo” ha detto Fiorello.

Nel frattempo da Viale Mazzini trapelano indiscrezioni: Amadeus non si tocca, Sanremo 2024 è tutto suo.