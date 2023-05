Fiorello su Fazio: “Siate meno bravi, io non voglio essere epurato”

Non poteva mancare il commento di Fiorello alla notizia dell'addio di Fabio Fazio alla Rai

Non poteva mancare questa mattina il commento alle notizie del giorno da parte di Fiorello. E infatti nella puntata di Viva Rai 2 del 15 maggio 2023, il comico, ha dedicato dello spazio all‘addio di Fabio Fazio a Rai 3. E lo ha fatto, come sempre in modo ironico, mostrando al pubblico di Rai 2 l’immagine di Fazio, con quella che a suo dire, è la scritta che da tempo qualcuno metteva sulle sue foto “che tempo che faceva”…

Era ovvio pensare che oggi Fiorello, dedicasse dello spazio alla notizia di cui tanto ieri, si è parlato. Sul caso si sono espressi davvero tutti, e sono tante le opinioni che sono emerse in queste ore. Come ad esempio anche il pensiero di Selvaggia Lucarelli, che ha invitato tutti a riflettere che in Rai da sempre queste cose succedono e che forse non si dovrebbe fare di Fazio un martire, visto che cambia solo rete, e andrà a fare il lavoro che gli piace, guadagnando comunque molto, su un altro canale. Fiorello invece ha commentato: “Mi raccomando a quello che dite perchè io non voglio essere epurato”.

Fiorello e l’addio di Fazio alla Rai

“Occhio a quello che dite perchè qui è un attimo” ha detto Fiorello spiegando di non voler essere epurato. Ha poi continuato: “Io già me le immagino le riunioni che dicono ok c’è uno bravo che dobbiamo fare cacciamolo” ha ironizzato Fiorello nella puntata di oggi di Viva Rai 2. “C’è uno che fa guadagnare alla Rai, che facciamo, mandiamolo via” ha detto inoltre il comico nel corso della diretta di Viva Rai 2 di questa mattina. “Siate meno bravi ragazzi” ha continuato Fiorello sottolineando che forse le cose che funzionano non hanno futuro. E ha aggiunto: “E si infatti anche Amadeus adesso, a casa, siate meno bravi”. Il comico ha scherzato continuando a chiedere ai suoi di comportarsi nel modo giusto perchè non vuole essere epurato.

Siamo solo all’inizio, visto che Fabio Fazio ci terrà compagnia ancora per due settimane con il suo Che tempo che fa e forse di questa decisione, se ne parlerà ancora, magari a parlarne sarà proprio il diretto interessato.