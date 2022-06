Le immagini di Angela Celentano sui bancomat di tutto il mondo: si spera così di ritrovarla

Catello e Maria non si arrendono e continuano a fare il possibile per avere notizie di Angela Celentano. Oggi, non è più la loro bambina scomparsa, è una donna ma per questi genitori che da 26 anni vivono in un limbo, Angela resterà per sempre quella bambina, come la ricordano, nel maledetto giorno in cui è scomparsa sul Monte Faito. I genitori di Angela sono adesso convinti che la ragazza, diventata appunto grande, possa in qualche modo decidere di cercare i suoi veri genitori. Ed è per questo motivo che si sono rivolti ad altre associazioni, per raccontare la storia di Angela in tutto il mondo. I loro video vengono ripostati in rete, sui gruppi social. Ma c’è anche un’altra novità: la storia di Angela Celentano sarà raccontata anche sui bancomat di tutto il mondo. C’è una associazione che si occupa proprio di questo, come ha spiegato nel corso della puntata di Chi l’ha visto in onda il 15 giugno il legale della famiglia. E dalla prossima settimana, la storia di Angela, la sua foto da bambina e la foto della voglia a forma di chicco di caffè che la ragazza dovrebbe avere ancora, saranno mostrate ovunque. Maria e Catello ci sperano: sperano che in qualche parte del mondo ci sia una ragazza che sta cercando i suoi genitori biologici.

La storia di Angela Celentano sui bancomat di tutto il mondo

“Il video è stato mandato in quasi tutto il mondo – ha commentato il legale della famiglia Celentano Luigi Ferrandino a ‘Chi l’ha visto?’ – Adesso le immagini di Angela saranno diffuse sui bancomat e le persone leggeranno la sua storia. Ci auguriamo che questo nuovo sistema che stiamo adottando dia a breve risultati importanti”. Sarà un piccolo video con delle immagini, 28 secondi che potrebbero però cambiare le sorti di questa famiglia.

Il nuovo appello delle sorelle di Angela Celentano

Intanto, anche le sorelle di Angela, Rosa e Naomi, hanno registrato un video così come hanno fatto anche i genitori della ragazza scomparsa. “Con questo video – dicono le giovani Celentano nel filmato mostrato a ‘Chi l’ha visto?’ – vogliamo arrivare a quante più persone possibili, ma il nostro augurio è di arrivare ad Angela stessa in modo che possa essere lei a riconoscersi nella sua famiglia di origine. Chiunque abbia informazioni o se tu, Angela, ti riconosci nella nostra storia, non esitare a contattarci. Noi siamo qui, solo un po’ più cresciute e ti stiamo aspettando”.