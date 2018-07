Calendario scolastico 2018-19: primo e ultimo giorno di scuola, ponti e vacanze

E’ da poco finita la scuola ma già si fanno i calcoli per quelli che saranno i giorni sui banchi il prossimo anno! Neppure il tempo di godersi le vacanze. È già stato reso noto infatti, il calendario scolastico 2018-19 per ogni regione. Abbiamo così la possibilità di sapere quando cadrà il primo giorno di scuola, quali saranno i ponti e quando inizieranno le vacanze. Gli studenti, finita l’estate, dovranno rientrare o iniziare la scuola e giustamente le mamme iniziano a porsi delle domande riguardo alla scuola e alle varie date. Ma è bene tenere conto della sede dell’istituto che ci interessa, in quanto le date variano in base alla regione. Vediamo insieme nel dettaglio quando sarà il primo giorno di scuola e quali saranno i ponti.

CALENDARIO SCOLASTICO 2018-19 REGIONE PER REGIONE: TUTTE LE DATE DA CONOSCERE SULLA SCUOLA

Attraverso il calendario scolastico 2018-19 le mamme saranno già messe di fronte alle date che riguarderanno la scuola. A seconda della regione, variano i giorni scelti per le vacanze, per i vari ponti, per il primo e l’ultimo giorno. Pertanto, non tutti gli studenti italiani inizieranno lo stesso giorno. Alcune festività sono, invece, uguali. Vediamo il calendario scolastico per ogni singola regione, che riguarda tutti gli istituti presenti in Italia.

Per tutte le regioni le feste nazionali saranno:

1 novembre – Tutti i Santi

8 dicembre

25 dicembre – Natale

26 dicembre – Santo Stefano

1 gennaio – Capodanno

6 gennaio – Epifania

21 aprile – Pasqua

22 aprile – Lunedì dell’Angelo

25 aprile – Festa della Liberazione

1 maggio – Festa del Lavoro

2 giugno – Festa della Repubblica

CALENDARIO SCOLASTICO LIGURIA

Primo giorno di scuola: 17 settembre 2018

Ponte dei Santi: 2 e 3 novembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 22 aprile 2019

Ponte del 25 aprile: scuole chiuse anche il 26 e il 27 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 11 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

CALENDARIO SCOLASTICO TOSCANA

Primo giorno di scuola: 17 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

CALENDARIO SCOLASTICO BOLZANO

Primo giorno di scuola: 5 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

Ponte dei Santi: dal 29 ottobre al 4 novembre 2018

Ultimo giorno di scuola: 15 giugno 2019

CALENDARIO SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Primo giorno di scuola: 10 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Carnevale: dal 4 marzo al 6 marzo 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

CALENDARIO SCOLASTICO CALABRIA

Primo giorno di scuola: 17 settembre 2018

Ponte dei santi: 2 e 3 novembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019

CALENDARIO SCOLASTICO PIEMONTE

Primo giorno di scuola: 10 settembre 2018

Ponte dei santi: 2 e 3 novembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 25 aprile 2019

Vacanze di Carnevale: dal 2 al 6 marzo

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

CALENDARIO SCOLASTICO TRENTINO ALTO ADIGE

Primo giorno di scuola: 12 settembre 2018

Ponte dei santi: 2 e 3 novembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 19 aprile al 27 aprile 2019Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019 (28 giugno per le scuole dell’infanzia)

CALENDARIO SCOLASTICO UMBRIA

Primo giorno di scuola: 12 settembre 2018

Ponte dei santi: 2 e 3 novembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

CALENDARIO SCOLASTICO VALLE D’AOSTA

Primo giorno di scuola: 12 settembre 2018

Ponte dei santi: 2 e 3 novembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

CALENDARIO SCOLASTICO LAZIO

Primo giorno di scuola: 17 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

CALENDARIO SCOLASTICO19 SICILIA

Primo giorno di scuola: 12 settembre 2018

Ponte dei Santi: 2 e 3 novembre 2018

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 11 giugno 2019

CALENDARIO SCOLASTICO PUGLIA

Primo giorno di scuola: 20 settembre 2018

Ponte dei Santi: 2 e 3 novembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 25 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2019

CALENDARIO SCOLASTICO LOMBARDIA

Primo giorno di scuola: 12 settembre 2018

Ponte dei Santi: 2 e 3 novembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 25 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019

CALENDARIO SCOLASTICO9 EMILA ROMAGNA

Primo giorno di scuola: 17 settembre 2018

Ponte dei Santi: 2 e 3 novembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2019

CALENDARIO SCOLASTICO SARDEGNA

Primo giorno di scuola: 17 settembre 2018

Ponte dei Santi: 2 novembre 2018

Ponte di Carnevale: 5 marzo 2019

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019

CALENDARIO SCOLASTICO BASILICATA

Primo giorno di scuola: 10 settembre 2018

Ponte dei Santi: 2 e 3 novembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2019

CALENDARIO SCOLASTICO MOLISE

Primo giorno di scuola: 13 settembre 2018

Ponte dei Santi: 2 e 3 novembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019

CALENDARIO SCOLASTICO ABRUZZO

Primo giorno di scuola: 10 settembre 2018

Ponte dei Santi: 2 e 3 novembre 2018

Ponte di Carnevale: 4 e 5 marzo 2019

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019

CALENDARIO SCOLASTICO CAMPANIA

Primo giorno di scuola: 12 settembre 2018

Ponte dei Santi: 2 e 3 novembre 2018

Ponte di Carnevale: 4 e 5 marzo 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 27 aprile 2019

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019

CALENDARIO SCOLASTICO MARCHE