Previsioni meteo weekend Carnevale: il caldo arriva sull’Italia

Previsioni meteo weekend Carnevale, come saranno le temperature? Nelle giornate dedicate a questa ricorrenza, il caldo arriva in Italia regalando delle temperature davvero gradevoli. Le previsioni meteo del weekend di Carnevale fornite da iLmeteo.it ci fanno sapere che questa settimana sarà in generale molto più calda rispetto alle medie stagionali, portandoci praticamente in primavera. Questo dipende dall’arrivo dell’Anticiclone sub tropicale che scalda il nostro Paese portando stabilità atmosferica e aria calda. Insomma, i giorni di Carnevale potranno essere vissuti al meglio grazie a queste bellissime temperature. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà.

PREVISIONI METEO GIORNATE PRECEDENTI IL WEEKEND DI CARNEVALE: FARA’ CALDO SU TUTTA L’ITALIA?

Secondo le previsioni meteo di iLmeteo.it, già a partire da oggi si alzeranno nuovamente le temperature. Le giornate più calde della settimana sono dunque oggi e domani. In questi due giorni l’alta pressione che proviene dal Nord Africa si sposta verso l’Italia portando a temperature molto miti rispetto alle medie stagionali.

Si parla addirittura di temperature quasi estive, soprattutto nell’area tirrenica del Centro Italia e a Nord Ovest. E’ possibile che le temperature nei prossimi giorni arrivino fino a 22-23 gradi centigradi nell’entroterra laziale e toscano ma anche a Torino. Il caldo di questi giorni di Carnevale, che precedono il weekend, interesserà però anche il resto del Nord Italia e del Centro, dove le temperature si aggireranno intorno ai 20 gradi quasi ovunque.

E al Sud? Qui le temperature massime rimarranno più basse data la presenza di una residua ventilazione dal carattere più fresco.

Farà comunque meno freddo su tutto lo stivale anche nel corso delle ore notturne.

COSA SUCCEDE NEL WEEKEND DI CARNEVALE, LE PREVISIONI METEO

Il weekend di Carnevale manterrà queste alte temperature? A partire dalla giornata di Venerdì l’alta pressione perderà leggermente la sua forza. Un peggioramento riguarderà in particolare il Nord Est dell’Italia per poi raggiungere Sabato anche il medio e basso Adriatico ma anche il Sud del Paese. Dunque, data questa situazione, le previsioni meteo ci fanno sapere che le temperature caleranno un po’. Tale diminuzione sarà comunque contenuta. La situazione migliora invece a partire dalla giornata di Domenica. L’alta pressione torna a farsi sentire e le temperature si alzano nuovamente regalando delle belle giornate di Carnevale.

Insomma, questa settimana si possono abbandonare per un po’ le giacche pesanti e le sciarpe. A quanto pare avremo un bellissimo assaggio primaverile che porterà a temperature più elevate. Non ci resta che goderci questo clima.