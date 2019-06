Maturità 2019 tototracce prima prova: ecco quali sono le ipotesi

Maturità 2019 tototracce prima priva: quali sono le ipotesi che circolano in queste ore? Come ogni anno, a poche ore dalla prima prova che dà ufficialmente inizio alla sessione degli esami di maturità, si fanno delle ipotesi sugli argomenti. C’è da dire che ogni volta le attese non vengono del tutto soddisfatte, e gli argomenti inseriti nella prima volta non di rado sorprendono gli studenti. Sta di fatto che il 19 giugno, alle ore 8.30, i maturandi si metteranno seduti al loro posto e potranno finalmente leggere le tracce scoprendo quali sono gli argomenti. Intanto di seguito scopriamo il tototracce di quest’anno, e quali sono le ipotesi che stanno circolando a sole 48 ore dalla maturità 2019.

Esami di maturità 2019, ecco il tototracce per la prima prova di quest’anno

La prima prova di italiano si terrà mercoledì 19 giugno alle ore 8.30. Ma quali saranno le tracce tra cui gli studenti potranno scegliere per la prova scritta di italiano? Sta impazzando il tototracce, come ogni anno. Per questo ci si cimenta nella ricerca di anniversari, date importanti, ricorrenze del 2019 che potrebbero essere sfruttate per delle tracce. Inoltre non si sottovalutano tematiche di attualità che hanno avuto un grande peso nell’ultimo periodo.

Per quanto riguarda l’attualità, tra i possibili argomenti troviamo sicuramente Greta. Si tratta della ragazza che è ormai diventata il simbolo del movimento di difesa dell’ambiente. I maturandi, alle prese con il tototracce per la maturità 2019, ritengono plausibile che questa tematica sia presente anche a seguito delle parole del Ministro Bussetti, nel suo video di in bocca al lupo per gli studenti. Ha infatti detto che “ognuno di noi ha il compito di contribuire a rendere migliore questo mondo“. Che fosse un indizio per i maturandi? Lo scopriremo solo mercoledì.

Altra tematica di attualità che potrebbe essere presente tra le tracce della prima prova di italiano degli esami di maturità 2019, potrebbe essere la violenza sulle donne. Non mancano però ipotesi riguardanti il tema dell’immigrazione, molto importante in Italia in questo periodo, soprattutto per l’atteggiamento “rivoluzionario” di Salvini.

Non manca il tototracce per quanto riguarda l’analisi del testo, con alcuni autori maggiormente gettonati dagli studenti. Dunque potrebbero esserci Pirandello, D’Annuncio, Verga, Ungaretti ma anche Leopardi. Quest’ultimo potrebbe essere scelto anche per la ricorrenza dell’Infinito. Altre ricorrenze sono i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, a cui potrebbe essere dedicata una traccia. Ci sono poi gli 80 anni dall’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Da non sottovalutare è l’anniversario della nascita del Web, con il debutto al Cern di Ginevra nel 1989 grazie ad un gruppo di fisici italiani. Questa tematica potrebbe essere proposta sotto vari punti di vista, non ultimo quello dell’influenza dei social nella vita dei giovani.