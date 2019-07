Anche Maurizio Aiello coinvolto nelle truffe romantiche: la sua rabbia a Chi l’ha visto

Chi l’ha visto torna a occuparsi di truffe romantiche e nella puntata del 3 luglio 2019, Maurizio Aiello è tornato a parlare di quello che succede a lui. Sono centinaia i profili nati con la sua fotografia, sono decine le donne contattate e truffate che pensano di parlare con lui ma che in realtà sono solo vittime di un grande imbroglio. Aiello spiega che ha dovuto affidare al suo legale il mandato per prendere in mano questa situazione ma nonostante anche il grande aiuto arrivato da Facebook, far chiudere questi finti profili è una missione difficile. Non perchè non vengano chiusi ma perchè appena se ne chiude uno se ne aprono subito altri. Aiello si è detto adesso molto preoccupato da questa situazione perchè ogni giorno viene contattato da donne truffate che, dopo aver capito che non parlavano realmente con lui ma con una persona che usava la sua foto, gli chiedono in ogni caso di incontrarsi. “A me dispiace moltissimo per queste persone ma non posso diventare il loro psicanalista” ha detto Aiello commentando quanto sta succedendo.

MAURIZIO AIELLO A CHI L’HA VISTO: LA SUA FOTO USATA PER LE TRUFFE ROMANTICHE

L’attore di Un posto al sole ha anche spiegato che al momento un grande numero di segnalazioni arrivano dalla Francia. Il suo avvocato ha sottolineato che ci vorrebbe una regolamentazione a livello europeo per permettere anche alle persone che compiono questo reato di pagare realmente per quello che hanno fatto.

Maurizio è colpito anche dal fatto che spesso vengano usate sue foto in compagnia dei bambini, che pare attraggano di più le donne. “Anche se smettessi di pubblicare le foto sul mio unico profilo ufficiale, le cose non cambierebbero perchè loro continuerebbero a usare quelle che hanno preso fino a questo momento” ha concluso l’attore.