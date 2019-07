Previsioni meteo fine settimana: arriva finalmente l’estate?

Quali sono le previsioni meteo per il fine settimana? Arriva finalmente l’estate? Stando alle previsioni di IlMeteo.it, sì. Infatti nei prossimi giorni l’alta pressione africana tenderà a tornare nell’Europa Sud-Occidentale, interessando ovviamente anche l’Italia. Questo porterà ad una maggiore stabilità dal punto di vista atmosferico e le temperature aumenteranno progressivamente. L’estate torna quindi con valori che rientrano nelle medie stagionali, in alcuni casi superandole. Dopo il weekend, dalla prossima settimana arriva invece un’ondata di caldo sub-tropicale. Scopriamo quindi quali sono le previsioni meteo per il fine settimana che sta per arrivare.

PREVISIONI METEO FINE SETTIMANA, ARRIVA FINALMENTE L’ESTATE: ECCO COSA ACCADRÀ

Nel corso della giornata di sabato 20 luglio 2019, sul Paese è previsto bel tempo. Dunque ci sarà il sole da Nord a Sud. Nonostante questo, l’alta pressione potrà essere comunque intervallata da instabilità in alcune aree. Parliamo dei settori centro-orientali dell’arco alpino, dove potranno verificarsi dei temporali. Come saranno invece le temperature? Secondo le previsioni meteo del fine settimana, queste saranno calde ma ancora gradevoli e dunque non eccessive.

Per la giornata di domenica 21 luglio, invece, sicuramente l’estate tornerà a farsi sentire. Il tempo sarà bello su tutta l’Italia con il rafforzamento dell’alta pressione. In questa giornata le temperature aumenteranno in particolare sulle Isole Maggiori e sui settori tirrenici. Nel pomeriggio si potranno raggiungere anche i 35 gradi.

Dunque questo fine settimana sarà sicuramente estivo, soprattutto domenica. Il caldo tornerà a farsi sentire ma non sarà che un assaggio di quello che ci aspetta la prossima settimana. Scopriamo cosa succederà secondo le previsioni meteo.

PREVISIONI METEO PROSSIMA SETTIMANA: TORNA IL CALDO SULL’ITALIA

Dopo il fine settimana, che ci darà un assaggio del caldo estivo che tornerà prepotentemente la prossima settimana, vediamo cosa accadrà. L’anticiclone africano si farà sentire in maniera prepotente con una fase di caldo rovente. Il sole sarà presente su tutta la Penisola e le temperature aumenteranno in maniera evidente. Arriverà dunque un’ondata di caldo con temperature che arriveranno anche a 40 gradi in alcune aree interne della Sardegna, in Umbria, in Toscana e anche sulla Pianura Padana, dove i tassi di umidità aumenteranno.

Non si sa quanto durerà di preciso questa fase di caldo acuto. Infatti le previsioni a lungo termine fanno intendere che il caldo è destinato a durare ma bisognerà aspettare ancora un po’ per avere delle previsioni più dettagliate. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulle previsioni meteo dell’estate godendoci intanto il ritorno del caldo a partire dal fine settimana.