Calendario scuola 2019/2020: le date di inizio delle lezioni regione per regione

Oggi scopriamo qual è il calendario per la scuola relativo all’anno scolastico 2019/2020. Qual è la data di inizio delle lezioni? Scopriamolo regione per regione. Dopo l’estate infatti gli studenti torneranno sui banchi di scuola ma non tutti lo stesso giorno. La data di inizio delle lezioni varia infatti in base alla regione, e alcuni iniziano prima mentre altri dopo. Ne conseguono anche giorni diversi di fine dell’anno scolastico. Scopriamo quindi qual è la data di inizio della scuola in tutta italia.

CALENDARIO SCUOLA 2019/2020: ECCO QUANDO SI TORNA SUI BANCHI A SETTEMBRE REGIONE PER REGIONE

Le date di inizio della scuola cambiano in base alle varie regioni. In alcuni luoghi si torna a scuola già il 5 settembre, come a Bolzano, che apre dunque il nuovo anno scolastico con netto anticipo rispetto al resto dell’Italia. L’ultimo “primo giorno di scuola” dell’anno scolastico 2019/2020 è invece in Puglia, dove non si tornerà tra i banchi prima del 18 del mese. Ecco di seguito la lista regione per regione:

Bolzano: 5 settembre 2019

Piemonte: 9 settembre 2019

Veneto, Umbria, Campania, Basilicata: 11 settembre 2019

Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia: 12 settembre 2019

Trentino Alto-Adige: 15 settembre 2019

Liguria, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Molise, Calabria, Sardegna: 16 settembre 2019

Puglia: 18 settembre 2019

Dunque questo è il calendario scolastico 2019/2020 per quanto riguarda l’inizio della scuola. Vediamo di seguito quali sono le festività nazionali comuni a tutta l’Italia, che prevedono dunque le chiusure scolastiche.

LE FESTIVITÀ NAZIONALI E LE CHIUSURE DELLA SCUOLA IN QUELLE GIORNATE: ECCO QUANDO CADONO

Quando cadono le festività? Come sappiamo, nel corso dell’anno sono diverse le giornate di festa in cui le scuole chiudono e spesso anche molti uffici. Se dovete organizzare un weekend fuori porta o semplicemente un calendario per la baby sitter, ecco di seguito quando cadono le feste nazionali e come incidono sul calendario della scuola per l’anno 2019/2020.

Tutti i Santi, 1 novembre 2019: venerdì

Immacolata Concezione, 8 dicembre 2019: domenica

Natale, 25 dicembre dicembre 2019: mercoledì

Santo Stefano, 26 dicembre 2019: giovedì

Capodanno, 1 gennaio 2020: mercoledì

Epifania, 6 gennaio 2020: lunedì

Pasqua, 12 aprile 2020: domenica

Lunedì dell’Angelo (Pasquetta), 13 aprile 2020: lunedì

Festa della Liberazione, 25 aprile 2020: sabato

Festa del Lavoro, 1 maggio 2020: venerdì

Festa nazionale della Repubblica, 2 giugno 2020: martedì

Come si può vedere dal calendario scolastico 2019/2020, sono poche le festività che cadono di sabato o domenica, quando le scuole sono chiuse. Parliamo ad esempio dell’Immacolata Concezione e della Festa della Liberazione, l’8 dicembre 2019 e il 25 aprile 2020. In questo caso gli studenti non perderanno alcun giorno di scuola. Per quanto riguarda eventuali ponti, è ancora presto per fare delle previsioni.