Palermo, mamma di 3 bimbi scomparsa nel nulla: che fine ha fatto Claudia Stabile?

Lo scorso 8 ottobre, in provincia di Palermo, una mamma di 3 bimbi è scomparsa nel nulla. Si tratta di Claudia Stabile, 35 anni, uscita di casa dicendo che doveva comprare gli ingredienti per fare una torta. Al supermercato però non è mai arrivata. E’ accaduto tutto nel giorno del compleanno del marito. La donna si trovava a Campofiorito, in provincia di Palermo, dove risiedeva con il marito e i suoi 3 figli. Ha chiamato il marito al telefono: era il suo compleanno e voleva fare una torta. Dunque gli ha detto che sarebbe andata a Corleone a comprare gli ingredienti. Ma l’allontanamento di Claudia Stabile era premeditato? Possibile che sia scappata? Alcuni indizi portano in questa direzione. La donna ha infatti lasciato la sua auto nel parcheggio dell’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo un’ora prima di quell’ultima telefonata al padre dei suoi figli.

Claudia Stabile, la mamma di 3 bimbi scomparsa in provincia di Palermo: è scappata?

L’auto della 35enne è stata ritrovata nel parcheggio con le chiavi sotto il tappetino. Da quel giorno ne sono trascorsi 13 e di questa mamma non c’è traccia. E’ scappata oppure le è successo qualcosa? A denunciare la sua scomparsa è stato Piero Bono, marito della donna.

Chi conosceva Claudia Stabile non ritiene possibile una fuga volontaria con relativo abbandono dei figli. Inoltre è certo che la 35enne non ha preso l’aereo, nonostante la sua auto fosse stata trovata nel parcheggio dell’aeroporto. La mamma ha lasciato addirittura i documenti a casa.





La mamma di 3 figli scomparsa nel nulla lavorava nell’azienda di famiglia insieme al marito. Viveva nella provincia di Palermo dove risiedono anche i parenti di lui. La sua famiglia di origine, invece, si trova in Germania. Non emergono comunque problemi familiari di rilievo, che possano essere alla base di una eventuale fuga.

Inoltre Claudia aveva manifestato la volontà di festeggiare il compleanno di suo marito, addirittura preparando una torta per lui. Possibile che avesse premeditato tutto? Le persone del paese, sentite da Storie italiane, hanno dichiarato di non aver notato problemi nella coppia o nella famiglia. Qualcuno però avanza l’ipotesi che potrebbero esserci stati dei problemi nascosti.

Sta di fatto che, nonostante le ricerche, di questa mamma di 3 bimbi non si ha alcuna traccia. La donna è alta 1,75 metri. Ha capelli castani e occhi scuri. Come segno particolare si segnala un neo sulla mano destra. Quando è sparita portava jeans neri, scarpe nere, un giubbotto. Aveva con sé una borsa di colore bianco. La speranza è di individuarla e riportarla a casa dai suoi figli sana e salva.